Suboficial Luis Magallanes recupera su libertad tras siete días de detención preliminar por muerte de Eduardo Ruiz Sanz

Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

Luis Magallanes viene siendo investigado por la muerte de Eduardo Cruz Sanz, conocido como 'Truko', tras la movilización del último 15 de octubre contra el Gobierno y el Congreso. Actualmente permanece internado en el Hospital de Policía.

Judiciales
00:00 · 02:28

El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Magallanes, recuperó este jueves su libertad luego de pasar siete días bajo detención preliminar en el Hospital Central de la Policía, en Jesús María.

Esta detención se produjo en el marco de las investigaciones por su presunta implicación en la muerte del cantante Eduardo Ruiz Sanz, conocido como ‘Truco’, durante las manifestaciones ocurridas en el Centro de Lima, el pasado 15 de octubre.

En diálogo con RPP, el abogado del suboficial, Stéfano Miranda, señaló que al vencerse el plazo de la detención preliminar a las 4:40 de la tarde, la Fiscalía solicitó una “audiencia de comparecencia con restricciones por homicidio simple”.

“Esto significa que iremos a audiencia para que se determine si hay comparecencia con restricciones e impedimento de salida [del país] o nosotros, como defensa, logramos una comparecencia simple, pero ya no privado de su libertad”, explicó Miranda.

Nota en desarrollo…

