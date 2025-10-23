Premier considera "exagerado" llamar héroe a suboficial Magallanes: "Hay que guardar la calma y ser prudentes"

Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, consideró "exagerado" llamar héroe al suboficial PNP Luis Magallanes, quien es señalado de ser el autor del disparo que acabó con la vida de Mauricio Ruiz, artista de hip hop conocido como 'Trvko', hecho sucedido en el marco de las protestas sociales del pasado 15 de octubre.

En entrevista con canal N, Álvarez Miranda resaltó que dicho efectivo solo intentaba "cumplir con su deber" y aseguró que se había "defendido" ante la amenaza de ser atacado por un grupo de manifestantes.

"Yo creo que [héroe] es un término exagerado, propio de la emotividad de los momentos que se está viviendo. Hay que guardar la calma y ser prudentes, mientras se pueda", sostuvo.

"Yo creo que el policía Magallanes lo que ha hecho es intentar cumplir con su deber, lo que le habían ordenado y que, habiendo sido golpeado en una primera oportunidad, y luego habiendo sido amenazado, porque lo iban a continuar golpeando y, posiblemente, hasta matarlo quizá. Él se ha defendido pretendiendo dar disparos no precisamente al aire, sino, de acuerdo al video, al suelo, a la pista", aseguró.

En ese sentido, el premier remarcó que habría "responsabilidades" en el proceder de Magallanes, ya que, según indicó, había una disposición policial de no usar armas de fuego para la contención de las manifestaciones.

"Tampoco hay que ser un experto para pensar que cualquier proyectil que se dispare a la pista o al suelo en una diagonal puede rebotar y herir a cualquiera de los perseguidores. Y aquí viene el tema de las responsabilidades: en primer lugar, la orden que fue dada desde el inicio de la estrategia, del planteamiento de contención simplemente, era de que ningún policía lleve arma de fuego. Para eso la Policía está entrenada y tiene otros instrumentos", indicó.

"Lo segundo es que él compone un grupo de la Policía que no está vinculado directamente a la contención de la protesta o los actos violentos de la marcha", añadió.

El titular de la PCM afirmó además que aún está en investigación determinar al responsable de la orden para que Magallanes se encontrara vestido de civil la noche de los hechos.

"Eso está en investigación. Ahora, hay gente que dice que no debe haber policías de civil, y eso no es cierto tampoco. El sentido común nos indica que debe haber Inteligencia, porque si hay dirigentes que ordenan los movimientos tácticos de los grupos violentistas, porque ya no estamos hablando de la protesta normal de estudiantes de la tarde, estamos hablando ya de la violencia muy bien y tácticamente diseñada por grupos preparados para la violencia, han ido a ejercer violencia y están armados con pertrechos, con molotov, con instrumentos", puntualizó.

Óscar Arriola sobre Magallanes: "Es un héroe que ha defendido la democracia"

Horas antes de las declaraciones del premier, el general PNP Óscar Arriola, comandante general de la Policía, consideró a Magallanes como un "héroe que ha defendido la democracia".

En ese sentido, Arriola Delgado aseguró que Magallanes "debió salir en libertad ayer, antes de ayer o en el minuto siguiente" y que no tuvo "voluntad criminal" en relación a la muerte de 'Trvko'.

"Concurren eximentes de pena, cumplimiento del deber, legítima defensa, actuación bajo un estado de miedo insuperable. Y finalmente lo evidente, lo que está ahí al canto y que todo el mundo ha visto es que al efectuar el disparo, que dijimos en un primer momento, y que este va al piso y que existe una pericia balística, entonces estamos hablando de un acto culposo que no tiene voluntad criminal, no hay dolo", declaró.

"Es un héroe que ha defendido la democracia, que ha defendido la gobernabilidad de personas que han realizado actos de extrema violencia, que han tenido un saldo de 89 policías heridos. Y lo respaldo completamente y, por supuesto, que es un héroe viviente y todo el respaldo de siempre", puntualizó.

Respecto a la situación procesal de Magallanes, el Ministerio Público solicitó este jueves al Poder Judicial que dicte mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país en su contra. La medida es solicitada tras iniciársele una investigación preparatoria por el presunto delito de homicidio simple y alternativamente por el cargo de homicidio culposo agravado en agravio de Eduardo Ruiz Sanz.