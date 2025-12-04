Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

OEFA monitorea la playa Yuyos ante presunta presencia de hidrocarburos [VIDEO]

OEFA monitorea la playa Yuyos ante presunta presencia de hidrocarburos
OEFA monitorea la playa Yuyos ante presunta presencia de hidrocarburos
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Especialistas en supervisión ambiental realizaron sobrevuelo con drones para identificar posibles áreas afectadas y tomaron muestras de agua.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó un sobrevuelo con drones en la playa Los Yuyos, ubicado en el distrito de Barranco, para verificar información relacionada con un posible derrame de hidrocarburos e identificar eventuales zonas afectadas.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó que efectuará el seguimiento correspondiente y supervisará la actuación de las entidades de fiscalización ambiental, como la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), a fin de asegurar que cumplan adecuadamente sus funciones y adopten las medidas necesarias para la protección del ambiente.

En el marco de las acciones preventivas y de verificación técnica, especialistas del OEFA vienen realizando un muestreo ambiental que incluye la toma de muestras de agua y sedimentos en la playa Yuyos y en áreas adyacentes a Lima Marina Club. Estas muestras serán analizadas en un laboratorio acreditado por el INACAL para determinar la posible presencia de hidrocarburos.

Finalmente, el OEFA informó que comunicará oportunamente los resultados de las labores de supervisión y las acciones que correspondan.

Informes RPP

Pedro Castillo: el profesor que llegó a la presidencia y terminó como golpista

El intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de quiebre en la historia política reciente del Perú. Este informe reconstruye los hechos previos que llevaron al entonces presidente Pedro Castillo a intentar quebrar el orden democrático, así como el proceso judicial en su contra.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
OEFA contaminación

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA