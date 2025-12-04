OEFA monitorea la playa Yuyos ante presunta presencia de hidrocarburos [VIDEO]

Especialistas en supervisión ambiental realizaron sobrevuelo con drones para identificar posibles áreas afectadas y tomaron muestras de agua.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó un sobrevuelo con drones en la playa Los Yuyos, ubicado en el distrito de Barranco, para verificar información relacionada con un posible derrame de hidrocarburos e identificar eventuales zonas afectadas.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó que efectuará el seguimiento correspondiente y supervisará la actuación de las entidades de fiscalización ambiental, como la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), a fin de asegurar que cumplan adecuadamente sus funciones y adopten las medidas necesarias para la protección del ambiente.

En el marco de las acciones preventivas y de verificación técnica, especialistas del OEFA vienen realizando un muestreo ambiental que incluye la toma de muestras de agua y sedimentos en la playa Yuyos y en áreas adyacentes a Lima Marina Club. Estas muestras serán analizadas en un laboratorio acreditado por el INACAL para determinar la posible presencia de hidrocarburos.

Finalmente, el OEFA informó que comunicará oportunamente los resultados de las labores de supervisión y las acciones que correspondan.