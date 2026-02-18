Diversos ríos de Lima, entre ellos el Rímac, aumentaron sus caudales debido a intensas lluvias, advirtió el Senamhi

Preocupación en Lima. Las intensas lluvias que han caído en las últimas horas en la región han provocado el incremento de los caudales de los ríos Rímac y Chillón.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó que este aumento de flujo se observa “en las zonas altoandinas de la región”.

Similar panorama se observa en los ríos Mala y Cañete, también en la región Lima, que alcanzaron los umbrales amarillo y naranja, respectivamente, “como consecuencia de las lluvias registradas en la sierra central”, detalló el organismo.

“La estación hidrológica Socsi, ubicada en la cuenca baja del río Cañete, reportó un caudal de 183.27 m³/s (06:00 h.), cifra que corresponde al umbral naranja de peligro”, añadió el Senamhi.

Ante este panorama, el ente estatal ha recomendado a la población alejarse de las riberas de estos afluentes.



De manera similar, las estaciones de los ríos Mala y Cañete ingresaron al umbral amarillo y naranja, respectivamente, como consecuencia de las lluvias registradas en la sierra central. — Senamhi (@Senamhiperu) February 18, 2026

Alerta por lluvias en Lima, Callao y gran parte de la costa

Cabe mencionar que el Senamhi mantiene activa una alerta en Lima y gran parte de la costa peruana por lluvias “de ligera a extrema intensidad”.

En un comunicado, el organismo detalló que las regiones más golpeadas por las precipitaciones serán Tumbes y Piura, donde se prevén “acumulados de lluvia entre 50 y 85 mm/día”.

“Asimismo, existe la probabilidad de la ocurrencia de descargas eléctricas en los distritos alejados del litoral costero en dichos departamentos”, apuntó el ente estatal.

La alerta roja estará en vigor el miércoles y jueves, 18 y 19 de febrero, en las regiones Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.