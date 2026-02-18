Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Diversos ríos de Lima, entre ellos el Rímac, aumentaron sus caudales debido a intensas lluvias, advirtió el Senamhi

Las fuertes lluvias han provocado el incremento de los caudales de varios ríos de Lima.
Las fuertes lluvias han provocado el incremento de los caudales de varios ríos de Lima. | Fuente: Senamhi
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El organismo advirtió que los ríos Rímac, Chillón, Mala y Cañete registran un incremento en sus caudales, por lo que recomendó a la población mantenerse alejada de estos afluentes.

Preocupación en Lima. Las intensas lluvias que han caído en las últimas horas en la región han provocado el incremento de los caudales de los ríos Rímac y Chillón.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó que este aumento de flujo se observa “en las zonas altoandinas de la región”.

Similar panorama se observa en los ríos Mala y Cañete, también en la región Lima, que alcanzaron los umbrales amarillo y naranja, respectivamente, “como consecuencia de las lluvias registradas en la sierra central”, detalló el organismo.

“La estación hidrológica Socsi, ubicada en la cuenca baja del río Cañete, reportó un caudal de 183.27 m³/s (06:00 h.), cifra que corresponde al umbral naranja de peligro”, añadió el Senamhi.

Ante este panorama, el ente estatal ha recomendado a la población alejarse de las riberas de estos afluentes.

Alerta por lluvias en Lima, Callao y gran parte de la costa

Cabe mencionar que el Senamhi mantiene activa una alerta en Lima y gran parte de la costa peruana por lluvias “de ligera a extrema intensidad”.

En un comunicado, el organismo detalló que las regiones más golpeadas por las precipitaciones serán Tumbes Piura, donde se prevén “acumulados de lluvia entre 50 y 85 mm/día”.

“Asimismo, existe la probabilidad de la ocurrencia de descargas eléctricas en los distritos alejados del litoral costero en dichos departamentos”, apuntó el ente estatal.

La alerta roja estará en vigor el miércoles y jueves, 18 y 19 de febrero, en las regiones ÁncashArequipaCajamarcaCallaoIcaLa Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Senamhi Río Rímac Río Chillón Verano Fuertes lluvias

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA