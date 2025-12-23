Violento asalto en Gamarra: delincuentes golpearon y robaron cerca de 200 mil soles a cambista [VIDEO]

El violento asalto fue captado por las cámaras de seguridad del centro comercial. | Fuente: Difusión

Dos delincuentes asaltaron violentamente a un cambista dentro de la galería Multiplaza Ollaraya, ubicada en el jirón Tacna, cerca del cruce con el jirón Huánuco, en pleno corazón del emporio comercial de Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria.

Cámaras de seguridad de la galería captaron el violento atraco, registrado el pasado jueves, 18 de diciembre, al promediar las 7:30 p.m., en presencia de comerciantes y clientes.

El cambista se encontraba en el subsótano, esperando el ascensor; cuando de pronto aparecieron dos delincuentes encapuchados y con el rostro cubierto con mascarillas.

Los malvivientes abordaron a la víctima y la golpearon, hasta despojarla de su mochila y su morral, donde llevaba cerca de 200 mil soles. Además, le arrebataron un fardo de ropa.



“Métele plomo”

En las imágenes de las cámaras de seguridad, se aprecia que el cambista forcejeó y atrapó a uno de los ladrones, pero este pidió ayuda a su cómplice.

“Métele plomo”, gritó el malviviente a su compinche, que encañona al cambista y lo amenaza de muerte. Ante esta situación, el hombre soltó al ladrón, que escapa raudamente.

Lo más indignante es que todo ocurrió en presencia de una mujer, que se encontraba junto con su menor hija. La señora, al ver el atraco, solo atinó a abrazar a la pequeña, cubriéndola con su cuerpo.

Consumado el atraco, los asaltantes huyeron corriendo por las escaleras y se dirigieron al jirón Huánuco, donde abordaron motocicletas y escaparon con rumbo desconocido.

Los comerciantes de Gamarra se mostraron consternados por el violento asalto contra el cambista. Ellos denunciaron que no había policías en los alrededores que pudieran haber interceptado a los ladrones en su huida.



