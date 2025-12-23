PNP desbarató a ‘Las Hienas de San Miguel’, peligrosa banda dedicada robo y extorsión

El operativo policial realizado en diversos puntos de Lima e Ica permitió la captura de tres presuntos integrantes de la organización delictiva.

Los detenidos estarían inmersos en los presuntos delitos de robo agravado y extorsión. | Fuente: RPP

Nuevo golpe al crimen. Agentes de la Policía Nacional desbarataron la peligrosa banda ‘Las Hienas de San Miguel’, vinculada a delitos como robo agravado y extorsión.

El operativo policial -realizado en diversos puntos de Lima e Ica- permitió la captura de tres presuntos integrantes de la organización delictiva.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó que las intervenciones se realizaron en Ica, San Juan de Miraflores, Pueblo Libre, Lima y San Miguel, “logrando además el allanamiento de cuatro inmuebles y la incautación de un arma de fuego”.

La operación permitió, además, asegurar evidencia clave contra la organización delictiva.



#EstadoDeEmergencia 🚨 | ¡Cayeron los temidos alias 𝑪𝒂𝒄𝒉𝒂𝒄𝒐, 𝑴𝒂𝒎𝒊𝒕𝒂 𝒚 𝑽𝒊𝒆𝒋𝒐!

En el marco de la política del Estado 50/50, agentes del Depincri, capturando a tres integrantes de la banda criminal 𝐋𝐚𝐬 𝐇𝐢𝐞𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥, inmerso en el delito… pic.twitter.com/2SFEbdqwlf — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 22, 2025

Sospechosos detenidos

Los intervenidos, identificados como alias ‘Cachaco’, ‘Mamita’ y ‘Viejo’, fueron detenidos preliminarmente en cumplimiento con una medida dispuesta por la autoridad judicial.

Los intervenidos contaban con requisitorias vigentes emitidas por el órgano jurisdiccional competente, indicaron fuentes policiales consultadas por RPP.

Los detenidos, junto con las especies incautadas, fueron puestas a disposición de la unidad especializada correspondiente, para continuar con el proceso.

