Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

PNP desbarató a ‘Las Hienas de San Miguel’, peligrosa banda dedicada robo y extorsión

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El operativo policial realizado en diversos puntos de Lima e Ica permitió la captura de tres presuntos integrantes de la organización delictiva.

Lima
00:00 · 01:04
Surco
Los detenidos estarían inmersos en los presuntos delitos de robo agravado y extorsión. | Fuente: RPP

Nuevo golpe al crimen. Agentes de la Policía Nacional desbarataron la peligrosa banda ‘Las Hienas de San Miguel’, vinculada a delitos como robo agravado y extorsión.

El operativo policial -realizado en diversos puntos de Lima e Ica- permitió la captura de tres presuntos integrantes de la organización delictiva.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó que las intervenciones se realizaron en Ica, San Juan de Miraflores, Pueblo Libre, Lima y San Miguel, “logrando además el allanamiento de cuatro inmuebles y la incautación de un arma de fuego”.

La operación permitió, además, asegurar evidencia clave contra la organización delictiva.

Sospechosos detenidos

Los intervenidos, identificados como alias ‘Cachaco’, ‘Mamita’ y ‘Viejo’, fueron detenidos preliminarmente en cumplimiento con una medida dispuesta por la autoridad judicial. 

Los intervenidos contaban con requisitorias vigentes emitidas por el órgano jurisdiccional competente, indicaron fuentes policiales consultadas por RPP.

Los detenidos, junto con las especies incautadas, fueron puestas a disposición de la unidad especializada correspondiente, para continuar con el proceso.

Te recomendamos
Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Inseguridad ciudadana PNP Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA