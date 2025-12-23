PNP desbarató a ‘Las Hienas de San Miguel’, peligrosa banda dedicada robo y extorsión

El operativo policial realizado en diversos puntos de Lima e Ica permitió la captura de tres presuntos integrantes de la organización delictiva.
Nuevo golpe al crimen. Agentes de la Policía Nacional desbarataron la peligrosa banda ‘Las Hienas de San Miguel’, vinculada a delitos como robo agravado y extorsión.
El operativo policial -realizado en diversos puntos de Lima e Ica- permitió la captura de tres presuntos integrantes de la organización delictiva.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó que las intervenciones se realizaron en Ica, San Juan de Miraflores, Pueblo Libre, Lima y San Miguel, “logrando además el allanamiento de cuatro inmuebles y la incautación de un arma de fuego”.
La operación permitió, además, asegurar evidencia clave contra la organización delictiva.
Sospechosos detenidos
Los intervenidos, identificados como alias ‘Cachaco’, ‘Mamita’ y ‘Viejo’, fueron detenidos preliminarmente en cumplimiento con una medida dispuesta por la autoridad judicial.
Los intervenidos contaban con requisitorias vigentes emitidas por el órgano jurisdiccional competente, indicaron fuentes policiales consultadas por RPP.
Los detenidos, junto con las especies incautadas, fueron puestas a disposición de la unidad especializada correspondiente, para continuar con el proceso.