San Juan de Lurigancho: ATU implementa carriles exclusivos para el Corredor Morado

Lima "Se están recuperando más de 7 kilómetros de carriles exclusivos", dijo la vocera del ATU

SJL: La ATU presenta carriles exclusivos para el corredor Morado | Fuente: RPP

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció este jueves la recuperación de los carriles exclusivos para el Corredor Morado en principales avenidas del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).



Cynthia Barrera, vocera de la ATU, indicó a RPP Noticias que, con los carriles exclusivos, se genera un ahorro de entre 14 y 20 minutos en los tiempos de viaje de los usuarios que van hacia el Centro de Lima o San Isidro.

"Tenemos una buena noticia para los más de 65 mil usuarios que utilizan diariamente el Corredor Morado, se están recuperando más de 7 kilómetros de carriles exclusivos para el Corredor Morado y el transporte convencional autorizado", dijo.

La vocera de la ATU precisó que el servicio del Corredor Morado va desde el paradero El Portón, pasa por la cuadra 7 de la avenida Próceres de la Independencia y continúa hasta el paradero Los Postes.

"Continuamos con el respeto al carril exclusivo hasta aproximadamente el paradero Celima", agregó.

Cynthia Barrera advirtió que el respeto del carril exclusivo es para el Corredor Morado y para rutas y empresas autorizadas por la ATU. Añadió que también se verifica el transporte informal.

"Aquellas unidades que no cuenten con la autorización están siendo intervenidos por los fiscalizadores de la ATU. Recordemos que en el mes de mayo hemos logrado una cifra récord de más de 297 vehículos llevados al depósito y hemos ejecutado más de 1 160 operativos", afirmó.

¿Corredor Morado suspende servicio?

En relación a la eventual suspensión del servicio del Corredor Morado para el 30 de junio, Cynthia Barrera recordó que el miércoles el titular de la ATU, José Aguilar, mantuvo una reunión con los representantes del concesionario.

"Ellos han presentado una propuesta, nosotros le vamos a presentar una contrapropuesta la próxima semana y es muy probable que la paralización no se dé y se continúe con el servicio la próxima semana en beneficio de todos lo usuarios", manifestó.

En la víspera, el presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, se reunió con el titular de la ATU y señaló que esperarán hasta el martes 20 para decidir si se levantará el paro de actividades del servicio, programado para el 30 de junio, por falta de presupuesto.

"Hemos tenido una reunión desde las 10 de la mañana donde hemos revisado las mejoras operacionales y el tema de la adenda. El día martes nos va a estar notificando y vamos a tener reuniones ver esta modificación de la adenda que va a permitir que sea auto sostenible el contrato de concesión y luego de ellos es que vamos a definir (el paro)", dijo.

Gerardo Hermoza explicó también que el viernes 16 se realizará una reunión con los demás concesionarios de los corredores complementarios para analizar el envío de los documentos sobre la suspensión de servicios y ver las acciones que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tomará sobre las adendas.

Anuncio de paralización

A inicios de junio, Hermoza afirmó que todos los Corredores complementarios operarán en Lima hasta el 30 de junio por falta de presupuesto.

"No hay más dinero. Todos los corredores -no es que nos hayamos puesto de acuerdo- el dinero solamente alcanza para operar hasta esa fecha, no hay más", afirmó durante una entrevista para Ampliación de Noticias.

Sin embargo, el titular de la ATU, José Aguilar, afirmó estar "casi seguro" que los Corredores Complementarios no dejarán de operar a fin de mes.

"Estoy casi seguro de que no va a haber (suspensión del servicio). Esperamos estos días anunciar que no va a haber nada”, expresó en conferencia de prensa.