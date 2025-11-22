Suboficial Luis Magallanes, investigado por la muerte de ‘Trvko’, retomaría sus labores en los próximos días, según jefe de la Dirincri

El suboficial Luis Magallanes, investigado por la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, rapero conocido como ‘Trvko’, retornaría a sus labores en los próximos días, anunció el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), el general PNP Marco Conde.

Conde comentó que Magallanes afronta una investigación policial y tiene la potestad de continuar laborando al recuperar su libertad el 23 de octubre pasado, al vencerse la orden de siete días de detención preliminar.

“…tiene todo el derecho a seguir trabajando. Es un trabajo que él tiene. Él es policía, continúa desconectado de descanso hasta que se incorpore totalmente al servicio”, declaró.

“Ya en estos días se debe estar incorporando, a seguir trabajando porque es un policía de la Dirección de Investigación Criminal a seguir luchando contra esta criminalidad organizada y delincuencia común”, agregó.

Consultado por el avance del proceso administrativo disciplinario que se le sigue al suboficial, el director de la Dirincri dijo que en este caso debe primar la presunción de la inocencia y respetarse el debido proceso, por lo que dijo que se presentarán los resultados tras el fin de las pesquisas.

El caso

Magallanes está siendo investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de homicidio simple y alternativamente por el cargo de homicidio culposo, por la muerte de Eduardo Ruiz, conocido como ‘Trvko’, ocurrida después de las manifestaciones del 15 de octubre, en las inmediaciones de la Plaza Francia, en el Cercado de Lima.

El fiscal Roger Yana dispuso que esta investigación preparatoria se lleve a cabo en un plazo de 120 días.

Por este caso, el Ministerio Público ha pedido impedimento de salida del país por 120 días contra el suboficial, así como el mandato de comparecencia con restricciones.

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, confirmó el 16 de octubre que Luis Magallanes fue el autor del disparo que terminó con la vida del artista. Días después de su declaración pública, el alto mando calificó al suboficial como un “héroe que ha defendido la democracia”.

Arriola dijo que el hecho de haber señalado a Magallanes fue un acto de transparencia de su parte como jefe de la Policía Nacional.