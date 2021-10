Jóvenes aguardan en el vacunatorio para recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

Este lunes el ministro de Salud anunció la vacunación contra la COVID-19 para mayores de 18 años en Lima y Callao. Voceros del Minsa informaron que no es necesario figurar en el padrón para acudir a vacunarse.

Tras ello, jóvenes fueron llegando de a pocos hasta los centros de vacunación para recibir la primera dosis de la vacuna. RPP Noticias llegó hasta el Campo de Marte ubicado en el distrito de Jesús María para conversar con este grupo etareo.

Si bien en la fila se encontraban también jóvenes de 21 años a más, sorprendió encontrar a un grupo de jóvenes de 18 años donde incluso algunos llegaron disfrazados o acompañados por sus padres.

"Me enteré por mi mamá. Yo estaba en clases por zoom y me dijo que me apurara", comentó una joven. "He venido a darle moral a mi hija porque el mundo está pasando por un momento difícil y por eso estoy aquí a su lado", dijo la madre de otra joven que llegó disfrazada de unicornio.

La vacunación en este punto iniciará a las 2 de la tarde para este nuevo grupo etario y se aplicarán dosis de la vacuna AstraZeneca.









Precauciones

En conferencia de prensa, el titular de Salud dijo que cautelosamente se irán relajando las restricciones y pidió a la población recibir las dos dosis de vacuna.

“De ninguna manera podemos confiarnos, hay que seguir usando la mascarilla, no podemos relajar las restricciones. Entendemos que hay que reactivar la economía, es nuestro primer deseo, pero vamos a reactivar en la medida que logremos mayor protección en la población. Vamos a ir dando pasos de reactivación, viendo en qué momento empezamos a levantar las restricciones, pero con el cuidado que necesitamos”, dijo.

Dijo que hay una gran cobertura de dosis de vacuna en los mayores de 50 años y de forma descentralizada. “En diez regiones, hemos pasado el 50% de la población objetivo vacunada”, dijo.

Sobre la variante delta, el viceministro Gustavo Rosell dijo que la estrategia es seguir apuntalando la vacunación, a través de la estrategia 'Vamos a tu encuentro ¡Vacúnate ya!' donde hay brigadas desplegadas en distintos territorios, como el caso de los alrededores de la iglesia de Las Nazarenas. “La idea es prevenir la tercera ola, para que no tenga la intensidad de la primera ni de la segunda”, dijo.





