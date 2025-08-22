Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

"Le puede generar un trauma": piden apoyo psicológico para niño que rogó por su vida en asalto a restaurante de VES

Piden apoyo psicológico para menor que fue testigo de robo a mano armada en restaurante de Villa El Salvador
Piden apoyo psicológico para menor que fue testigo de robo a mano armada en restaurante de Villa El Salvador | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La propietaria del local asaltado indicó a RPP que lo material se puede recuperar, pero pidió a las autoridades preservar la seguridad de los clientes de toda esta zona comercial, y agregó que este menor es hijo de clientes recurrentes del local y que muchos niños van a consumir alimentos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 03:32

La mujer de un local asaltado en el distrito limeño de Villa El Salvador pidió apoyo psicológico para el niño que rogó por su vida luego de que delincuentes armados ingresaran al restaurante 'Papaza', ubicado en el sector 6, grupo 8A, muy cerca a la avenida José Carlos Mariátegui.

RPP pudo conocer que el menor de edad se encuentra totalmente desorientado en medio de estos actos violentos protagonizados por tres delincuentes que ingresaron con armas de fuego a robar todo lo que encontraron a su paso a los clientes del local de comida rápida en una zona muy comercial de Villa El Salvador.

La propietaria del local ha indicado que lo material se puede recuperar, pero está instando a las autoridades para preservar la seguridad de los clientes de toda esta zona comercial.

Asimismo, está solicitando solidariamente ayuda psicológica para este menor de seis años que regó por su vida y le intetó dar los seis soles que tenía a uno de los delincuentes para que lo dejen vivir.

La propietaria agregó que este menor es hijo de clientes recurrentes a este local y que muchos niños van a este local a comer salchipapa, entre otras frituras, durante la noche. Por ello solicita a alguna institución del Estado o entidad privada que pueda brindarle el soporte psicológico para que el menor pueda superar este terrible episodio que vivió.

"Él estuvo realmente muy asustado y esto le puede generar un trauma a largo plazo. Yo me quedé con él abrazándolo, me decía: 'no me quiero morir, no me quiero morir'. Intentó darle sus seis soles a los delincuentes, pidiéndoles que no lo maten. Entonces esto realmente es indignante. Agradecería si es que hay algún centro, que a lo mejor esté viendo esta noticia o escuchando, que quiera brindarle el apoyo psicológico o terapéutico al niño para que no le pueda quedar esta secuela", solicitó en diálogo con RPP.

RPP pudo conocer que es la primera vez que asaltan este local, pero los propietarios señalaron que se encuentran en constante vigilancia porque es una zona altamente comercial de Villa El Salvador. Sin embargo, lo que les ha sorprendido es que los mismos delincuentes hayan asaltado ese mismo día una librería cercana al restaurante.

Te recomendamos

Informes RPP

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Villa El Salvador Inseguridad ciudadana en Lima inseguridad ciudadana

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA