"Le puede generar un trauma": piden apoyo psicológico para niño que rogó por su vida en asalto a restaurante de VES

La mujer de un local asaltado en el distrito limeño de Villa El Salvador pidió apoyo psicológico para el niño que rogó por su vida luego de que delincuentes armados ingresaran al restaurante 'Papaza', ubicado en el sector 6, grupo 8A, muy cerca a la avenida José Carlos Mariátegui.

RPP pudo conocer que el menor de edad se encuentra totalmente desorientado en medio de estos actos violentos protagonizados por tres delincuentes que ingresaron con armas de fuego a robar todo lo que encontraron a su paso a los clientes del local de comida rápida en una zona muy comercial de Villa El Salvador.

La propietaria del local ha indicado que lo material se puede recuperar, pero está instando a las autoridades para preservar la seguridad de los clientes de toda esta zona comercial.

Asimismo, está solicitando solidariamente ayuda psicológica para este menor de seis años que regó por su vida y le intetó dar los seis soles que tenía a uno de los delincuentes para que lo dejen vivir.

La propietaria agregó que este menor es hijo de clientes recurrentes a este local y que muchos niños van a este local a comer salchipapa, entre otras frituras, durante la noche. Por ello solicita a alguna institución del Estado o entidad privada que pueda brindarle el soporte psicológico para que el menor pueda superar este terrible episodio que vivió.

"Él estuvo realmente muy asustado y esto le puede generar un trauma a largo plazo. Yo me quedé con él abrazándolo, me decía: 'no me quiero morir, no me quiero morir'. Intentó darle sus seis soles a los delincuentes, pidiéndoles que no lo maten. Entonces esto realmente es indignante. Agradecería si es que hay algún centro, que a lo mejor esté viendo esta noticia o escuchando, que quiera brindarle el apoyo psicológico o terapéutico al niño para que no le pueda quedar esta secuela", solicitó en diálogo con RPP.

RPP pudo conocer que es la primera vez que asaltan este local, pero los propietarios señalaron que se encuentran en constante vigilancia porque es una zona altamente comercial de Villa El Salvador. Sin embargo, lo que les ha sorprendido es que los mismos delincuentes hayan asaltado ese mismo día una librería cercana al restaurante.