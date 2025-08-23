Últimas Noticias
Último momento -

Temblor en Perú, hoy 23 de agosto: magnitud y epicentro del sismo según IGP

Temblor en Perú, hoy 23 de agosto: magnitud y epicentro del sismo según IGP

Actualización EN VIVO del último sismo en Perú hoy, sábado 23 de agosto según las últimas actualizaciones del Instituto Geofísico del Perú IGP

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Revisa el reporte oficial del temblor en Perú hoy, sábado 23 de agosto 2025, con información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce las últimas noticias sobre este sismo, la magnitud que registró, el epicentro y también las recomendaciones para prevenir accidentes.

Sismo a 34 km al NO de Sta. Maria De Nieva, Condorcanqui - Amazonas



  • Magnitud : 3.7
  • Profundidad : 16.0
  • Fecha y Hora: 23/08/2025 - 03:24:24
  • Latitud: -4.32
  • Longitud: -78.03
  • Referencia: 34 km al NO de Sta. Maria De Nieva, Condorcanqui - Amazonas
  • Intensidad: II Sta. Maria De Nieva

