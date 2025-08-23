Revisa el reporte oficial del temblor en Perú hoy, sábado 23 de agosto 2025, con información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce las últimas noticias sobre este sismo, la magnitud que registró, el epicentro y también las recomendaciones para prevenir accidentes.
Sismo a 34 km al NO de Sta. Maria De Nieva, Condorcanqui - Amazonas
- Magnitud : 3.7
- Profundidad : 16.0
- Fecha y Hora: 23/08/2025 - 03:24:24
- Latitud: -4.32
- Longitud: -78.03
- Referencia: 34 km al NO de Sta. Maria De Nieva, Condorcanqui - Amazonas
- Intensidad: II Sta. Maria De Nieva
