La falta de arraigo laboral y familiar fueron clave para prisión preventiva contra Andrés Hurtado, señala Romy Chang

El Poder Judicial impuso 18 meses de prisión preventiva contra el presentador de televisión Andrés Hurtado, quien afronta una investigación fiscal por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.

Sin embargo, el juez Juan Carlos Checkley Soria declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra el empresario Javier Miu Lei y la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y solo les impuso comparecencia con restricciones a ambos involucrados en esta investigación.

La abogada penalista Romy Chang explicó por qué se impuso una medida diferenciada contra los tres investigados por presuntamente haber negociado la devolución de un cargamento de oro incautado a una empresa de Javier Miu Lei.

La especialista detalló que la diferencia está en el “peligro de fuga y el riesgo de la obstaculización”, al recordar que Hurtado Grados, de 58 años, ha dicho en ocasiones pasadas que no tiene un domicilio claro.

Chang recordó que el otrora humorista tampoco tiene arraigo laboral ni familiar, dado que sus dos hijas, Jossety y Gennesis Hurtado, se encuentran en Estados Unidos.

“Lo que diferencia la situación de uno y otro es este nivel de peligro que podría existir, por eso es que a Andrés Hurtado se le dice: ‘Oiga, usted tiene que ir a prisión preventiva, porque es conocido que no tiene un domicilio claro, no tiene arraigo laboral ni familiar’; y que esos elementos podrán sumar a que él decida no afrontar el proceso y escapar”, declaró en el programa La Rotativa del Aire- Edición Mediodía.

La abogada penalista también hizo énfasis en que Peralta Santur y Miu Lei tienen la posibilidad de apelar la caución económica que se les impuso por 35 mil soles y un millón de soles, respectivamente.

“Lo que pasa es que [la caución] se impone en función a la persona y de sus condiciones económicas. Por eso es que no notamos que hay una diferencia tan grande entre lo que se establece para la fiscal y para un empresario que se dedica a la venta del oro […]. Las personas suelen apelar el monto de la caución”, apuntó.

A cambio, el magistrado impuso comparecencia contra Miu Lei y Peralta Santur, quienes deberán cumplir una serie de reglas de conducta; entre ellas, no ausentarse del lugar en que residen sin la autorización judicial, realizar el control biométrico para justificar sus actividades, y concurrir a la autoridades fiscales y judiciales las veces que sean citados.

El juez estableció la prohibición de comunicarse con los demás investigados -entre ellos Iván Siucho, primo de Javier Miu Lei- y las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación.

Checkley Soria también determinó que Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei paguen una caución de 35 mil soles y de un millón de soles, respectivamente, en un plazo de tres días hábiles de haberse notificado con la resolución judicial.

En tanto, el magistrado supremo ordenó notificar la resolución al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a fin de determinar el establecimiento donde Andrés Hurtado cumplirá la prisión preventiva, que deberá contabilizarse desde el 19 de septiembre de 2024 hasta el 18 de marzo de 2026.