Caso Lizeth Marzano: Decano del CAL dice que hay indicios serios de comisión de delito de parte del abogado Juan Montenegro

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, advirtió que existen indicios graves sobre la presunta comisión de delitos y una conducta ética cuestionable por parte del abogado Juan Montenegro, padre de la influencer Francesca Montenegro, tras el atropello mortal de la deportista Lizeth Marzano ocurrido en San Isidro.

El pronunciamiento surge luego de la difusión de imágenes que muestran a Montenegro junto al responsable del accidente, Adrián Villar, horas después del suceso sin que se reportara el hecho a las autoridades.



"Acá hay una situación bastante delicada para este colega, porque podría caer en varias figuras de delito que están tipificadas en el Código Penal", afirmó Raúl Canelo.

Según el abogado, la presencia del joven Villar en la vivienda de la familia Montenegro sin que se pusiera en conocimiento de la policía constituye un punto crítico que la fiscalía deberá investigar para determinar si existió una intención deliberada de ocultar el hecho delictivo.



"Por ejemplo podría haber un encubrimiento personal, (si) estuvo en su casa esta persona este joven y y no puso en conocimiento a la Policía, lo cual también es un delito, no informar de la existencia de un delito", manifestó el decano del CAL.



Además del encubrimiento personal, el decano mencionó que se podría configurar un encubrimiento real si las investigaciones demuestran que se ocultó el vehículo involucrado o si se alteraron pruebas en la escena del accidente.

Esta omisión de denuncia y la posible falsa declaración ante las autoridades agravarían la situación del letrado, pues se trataría de acciones que atentan directamente contra la administración de justicia.



Evaluación de la conducta ética y sanciones gremiales



En el ámbito profesional, el Colegio de Abogados de Lima tiene la potestad de evaluar el proceder de Juan Montenegro independientemente de las sanciones penales que un juez determine en el futuro.

Raúl Canelo enfatizó que el gremio analiza si el comportamiento de sus miembros es correcto o incorrecto desde una perspectiva deontológica, lo cual faculta al Consejo de Ética para intervenir de oficio ante los hechos conocidos públicamente.



Sobre las posibles consecuencias para el padre de Francesca Montenegro, la autoridad gremial precisó que existe una escala de medidas disciplinarias que podrían aplicarse si se confirma una falta a los principios de la profesión.

El decano cuestionó que los familiares y personas cercanas que se reunieron tras el accidente no instaran al joven Adrián Villar a entregarse de inmediato a la justicia, participando en su lugar de lo que calificó como una estructura para evitar la detención.



"Hay una gama de sanciones desde la amonestación, efectivamente, hasta la expulsión", puntualizó Canelo.



"Definitivamente, por lo menos hay indicios serios de, uno, comisión de delito y, dos, indicios también de un comportamiento incorrecto desde el punto de vista ético", concluyó el abogado Raúl Canelo.

