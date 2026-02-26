Jefferson Moreno renuncia a la defensa de Adrián Villar, investigado por la muerte de Lizeth Marzano

El abogado, Jefferson Moreno Nieves, defensor conjunto de Adrián Villar, presentó este jueves su renuncia a la defensa técnica del joven de 21 años, investigado por el atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano Noguera el pasado 17 de febrero en el distrito limeño de San Isidro.

En un escrito dirigido a la fiscal del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro – Lince, y firmado junto a los abogados Miguel Campos Maldonado y Edwin Torres Izquierdo, Moreno Nieves informó que, aunque asumieron la defensa desde el 19 de febrero, han decidido retirarse del caso, reservándose las razones "como parte del secreto profesional".

El abogado aseguró que, pese a la renuncia, su representación legal seguirá participando en las diligencias programadas para los días 26, 27 y 28 de febrero, con el fin de evitar que Adrián Villar quede en estado de indefensión.

Asimismo, solicitó a la Fiscalía dejar sin efecto el domicilio procesal y los canales de comunicación previamente establecidos, y que se notifique al investigado a fin de que pueda designar un nuevo abogado en un plazo razonable.