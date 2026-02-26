Abogado de la familia de Lizeth Marzano dice que Adrián Villar se comunicó con Marisel Linares y su padre tras atropellar a la deportista

Tras más de tres horas, culminó la diligencia de lectura del teléfono celular de Adrián Villar, en el marco de la investigación que se le sigue por el atropello y posterior muerte de Lizeth Marzano Noguera, ocurrido el pasado 17 de febrero en el distrito limeño de San Isidro.

Carlos Grados, abogado de la familia Marzano, informó que durante la revisión del equipo móvil se identificaron llamadas realizadas entre la 1:00 a. m. y las 3:30 a. m.; es decir, varias horas después del accidente que le costó la vida a la joven seleccionada de buceo.

Según detalló el letrado, entre los registros figuran comunicaciones con Juan Villar -padre del investigado- y con la periodista Marisel Linares.

“Hay una primera llamada que hace con el señor Juan Villar, que es su papá. Después vienen las comunicaciones con las otras personas; con la señora Marisel [Linares] también hay llamada. Después hay un intercambio de llamada con otra persona, bueno, con Francesca [Montenegro]”, señaló.

Pedido de prisión preventiva

Grados manifestó que la defensa de la familia mantiene el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar y que se encuentran a la espera de que el Poder Judicial resuelva la solicitud.

Actualmente, el investigado permanece con detención preliminar por 72 horas.

Para el abogado, el caso podría pasar de homicidio culposo a homicidio doloso, luego de que cámaras de seguridad registraran el momento en que Villar cambia de carril en la vía antes del impacto.

Reconstrucción y vigilia

Cabe señalar que las diligencias continúan en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito debido a que está previsto que a las 11:00 p. m. se realice la reconstrucción de los hechos en la avenida Camino Real, en San Isidro.

Previamente, a las 10:00 p. m., familiares, amigos y ciudadanos convocaron a una vigilia en memoria de Lizeth Marzano en el mismo lugar donde ocurrió el suceso.