Alcalde de Lima sobre peajes de Rutas de Lima: "Insto a todas las asociaciones que presenten sus habeas corpus"

Lima Rafael López de Aliaga: "Insto a todas las asociaciones que presenten sus habeas corpus"

Rafael López de Aliaga, alcalde de Lima | Fuente: RPP

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señaló este martes que "es un tiempo histórico" el que vive la ciudad de Lima y los distritos de Lima Norte debido al arbitraje con el concesionario Rutas de Lima y tras una medida cautelar que suspendió el cobro de peaje en Puente Piedra.

"Me sorprendió mucho que no hubiera habeas corpus, no hubiera acciones de amparo, pedidos de nulidad de acto jurídico, que es el caso específico que ustedes han logrado (...) Tenemos que decirle al juez y al Tribunal Constitucional los señores tienen razón, le han quitado los derechos fundamentales a la vida, al libre tránsito, a la salud, a la educación, a todo, son 7 derechos fundamentales. No hay vía alterna, te demoras cuatro horas, tienes que irte hasta Ventanilla. Es una tomadura de pelo este contrato", dijo durante conferencia de prensa.

Rafael López Aliaga también destacó el papel que jugó la Asociación Casa Huerta El Paraíso para impulsar una medida cautelar que logró suspender el cobro de peaje en Puente Piedra y recomendó hacer lo mismo a otras asociaciones de Lima en otros puntos de la capital contra Rutas de Lima.

"Insto a todas las asociaciones que presenten sus habeas corpus. Hay que inundar el Poder Judicial de habeas corpus, de acciones de amparo, de nulidad de acto jurídico porque tienen que sentir la presión. La Municipalidad está atada de manos por el arbitraje, pero ustedes no", expresó.

Además, el alcalde de Lima aprovechó para invocar a los magistrados del Tribunal Constitucional que hagan justicia, ya que, para él, el órgano constitucional autónomo puede "definir claramente y para siempre" la corrupción que afecta a terceros.

Rafael López Aliaga realizó estas declaraciones tras reunirse con Mario Guzmán, presidente de la Asociación Casa Huerta El Paraíso; Javier Condori, veedor para evitar el cobro del peaje en Puente Piedra; y vecinos de Lima Norte.

Alza de tarifa y medida cautelar

El viernes 19 de enero, la concesionaria Rutas de Lima había anunciado que desde el próximo martes 30 de enero se haría efectiva el alza de la tarifa del peaje a S/ 7.50.

"La aplicación de esa fórmula contempla la aplicación de la inflación acumulada de la ciudad de Lima. Rutas de Lima no ha realizado ajuste tarifario en dos años", explicó el gerente legal de Rutas de Lima, Ives Becerra.

Sin embargo, el 26 de enero el Séptimo Juzgado Civil Subespecialidad en lo Comercial de Lima declaró fundada una medida cautelar solicitada por la Asociación Casa Huerta de El Paraíso, que exige a Rutas de Lima no ejecute el cobro de peajes en Puente Piedra.

En un comunicado del 29 de enero, Rutas de Lima informó que, a pesar de no ser notificada de la medida cautelar y ni haberse ejecutado por el Juzgado de Puente Piedra, procedió a suspender el cobro del peaje en la garita de Chillón desde las 10:00 de la noche.

Asimismo, el 1 de enero la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Procuraduría Pública, interpuso una denuncia penal a Rutas de Lima por el delito contra la fe pública en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, por impedir el uso de los carriles que forman parte del peaje de Puente Piedra.