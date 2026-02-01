Corte de agua en Lima hoy 01 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este domingo, la suspensión del servicio de agua potable en Lima continuará en diversas zonas como parte del mantenimiento programado por Sedapal.Estas labores son clave para modernizar la infraestructura de almacenamiento y mejorar la distribución del recurso hídrico en la ciudad. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones con anticipación para garantizar su abastecimiento y reducir cualquier inconveniente derivado de la interrupción temporal.

Sedapal ha informado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para ofrecer un servicio más eficiente y de mejor calidad a los ciudadanos de Lima y Callao. Durante la jornada del domingo, distintos distritos experimentarán cortes de agua en horarios específicos, por lo que es importante que los residentes consulten el cronograma y administren adecuadamente el agua almacenada. Este esfuerzo busca fortalecer el sistema de distribución y evitar fallas en el suministro a largo plazo.

Para minimizar el impacto de la restricción, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna en los puntos más afectados para garantizar el acceso al agua potable. Asimismo, la entidad insta a la población a mantenerse informada a través de sus redes sociales y su página web, donde se detallan los horarios y distritos comprometidos en esta medida. Se recomienda hacer un uso eficiente del recurso tanto antes como durante la suspensión del servicio para evitar contratiempos.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, domingo 01 de febrero?

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Bastidas Sector II

Urbanización A.H. Bellido, María Parado de

Urbanización A.H. Inmigrantes de Chincho

Urbanización A.H. Libertadores, Los

Urbanización A.H. Salazar Bondy, Augusto

Urbanización A.H. Túpac Amaru

Urbanización A.H. Velasco Alvarado, Juan

Urbanización APV Palmeras, Las

Urbanización APV Villa Los Portales

Urbanización Asoc Bello Horizonte

Urbanización Asoc Cangar

Urbanización Asoc Civil Rabindranath Tagore

Urbanización Asoc Estrella de Barbadillo, La

Urbanización Asoc Ex-Fdo Barbadillo Mz-E Sublote 2A

Urbanización Asoc 2 de Febrero

Urbanización Asoc Florida de California, La

Urbanización Asoc Florida II, La

Urbanización Asoc Guindales de Ate, Los

Urbanización Asoc Las Dalias II

Urbanización Asoc Manhatam

Urbanización Asoc Palmas de Barbadillo, Las

Urbanización Asoc Pinos de Lima, Los

Urbanización Asoc Porvenir de Vitarte, El

Urbanización Asoc Primavera de Ate

Urbanización Asoc Reyes de Ate, Los

Urbanización Asoc Robles del Sur, Los

Urbanización Asoc San Juan Bautista

Urbanización Asoc Santo Domingo

Urbanización Asoc Sol de Paraíso

Urbanización Asoc Villa Dalias

Urbanización Asoc Virgen de Chaute

Urbanización Asoc Virgen de Copacabana

Urbanización Coop Mayo 26 de 1ra Etapa

Urbanización Coop Pequeños Industriales y Comerciantes del Perú

Urbanización P.V. Alfa y Omega

Urbanización Urb Barbadillo

Urbanización Urb Ceres 1ra Etapa

Urbanización Urb Ceres 2da Etapa

Urbanización Urb Garzas de Ate, Las

Urbanización Urb Rosales de Ate, Los

Urbanización Urb Santa Inés 2da Etapa

Urbanización Urb Villa Vitarte Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 01 de Febrero, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 01 de Febrero, 11:50 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Huaycán Zona A

Urbanización A.H. Huaycán Zona B

Urbanización A.H. Huaycán Zona C

Urbanización A.H. Huaycán Zona D

Urbanización A.H. Huaycán Zona E

Urbanización A.H. Huaycán Zona J Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 01 de Febrero, 7:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 01 de Febrero, 7:00 pm