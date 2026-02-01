Corte de agua en Lima hoy 01 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este domingo, la suspensión del servicio de agua potable en Lima continuará en diversas zonas como parte del mantenimiento programado por Sedapal.Estas labores son clave para modernizar la infraestructura de almacenamiento y mejorar la distribución del recurso hídrico en la ciudad. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones con anticipación para garantizar su abastecimiento y reducir cualquier inconveniente derivado de la interrupción temporal.
Sedapal ha informado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para ofrecer un servicio más eficiente y de mejor calidad a los ciudadanos de Lima y Callao. Durante la jornada del domingo, distintos distritos experimentarán cortes de agua en horarios específicos, por lo que es importante que los residentes consulten el cronograma y administren adecuadamente el agua almacenada. Este esfuerzo busca fortalecer el sistema de distribución y evitar fallas en el suministro a largo plazo.
Para minimizar el impacto de la restricción, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna en los puntos más afectados para garantizar el acceso al agua potable. Asimismo, la entidad insta a la población a mantenerse informada a través de sus redes sociales y su página web, donde se detallan los horarios y distritos comprometidos en esta medida. Se recomienda hacer un uso eficiente del recurso tanto antes como durante la suspensión del servicio para evitar contratiempos.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, domingo 01 de febrero?
- Urbanización A.H. Bastidas Sector II
- Urbanización A.H. Bellido, María Parado de
- Urbanización A.H. Inmigrantes de Chincho
- Urbanización A.H. Libertadores, Los
- Urbanización A.H. Salazar Bondy, Augusto
- Urbanización A.H. Túpac Amaru
- Urbanización A.H. Velasco Alvarado, Juan
- Urbanización APV Palmeras, Las
- Urbanización APV Villa Los Portales
- Urbanización Asoc Bello Horizonte
- Urbanización Asoc Cangar
- Urbanización Asoc Civil Rabindranath Tagore
- Urbanización Asoc Estrella de Barbadillo, La
- Urbanización Asoc Ex-Fdo Barbadillo Mz-E Sublote 2A
- Urbanización Asoc 2 de Febrero
- Urbanización Asoc Florida de California, La
- Urbanización Asoc Florida II, La
- Urbanización Asoc Guindales de Ate, Los
- Urbanización Asoc Las Dalias II
- Urbanización Asoc Manhatam
- Urbanización Asoc Palmas de Barbadillo, Las
- Urbanización Asoc Pinos de Lima, Los
- Urbanización Asoc Porvenir de Vitarte, El
- Urbanización Asoc Primavera de Ate
- Urbanización Asoc Reyes de Ate, Los
- Urbanización Asoc Robles del Sur, Los
- Urbanización Asoc San Juan Bautista
- Urbanización Asoc Santo Domingo
- Urbanización Asoc Sol de Paraíso
- Urbanización Asoc Villa Dalias
- Urbanización Asoc Virgen de Chaute
- Urbanización Asoc Virgen de Copacabana
- Urbanización Coop Mayo 26 de 1ra Etapa
- Urbanización Coop Pequeños Industriales y Comerciantes del Perú
- Urbanización P.V. Alfa y Omega
- Urbanización Urb Barbadillo
- Urbanización Urb Ceres 1ra Etapa
- Urbanización Urb Ceres 2da Etapa
- Urbanización Urb Garzas de Ate, Las
- Urbanización Urb Rosales de Ate, Los
- Urbanización Urb Santa Inés 2da Etapa
- Urbanización Urb Villa Vitarte
Domingo 01 de Febrero, 1:00 pm
Domingo 01 de Febrero, 11:50 pm
- Urbanización A.H. Huaycán Zona A
- Urbanización A.H. Huaycán Zona B
- Urbanización A.H. Huaycán Zona C
- Urbanización A.H. Huaycán Zona D
- Urbanización A.H. Huaycán Zona E
- Urbanización A.H. Huaycán Zona J
Domingo 01 de Febrero, 7:00 am
Domingo 01 de Febrero, 7:00 pm