Corte de agua en Lima hoy 03 de enero: Distritos y horarios afectados

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.

Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.

Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 03 de enero?

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Huertos de La Molina

Descanso de La Molina

Laderas

La Molina Real

San Remo

Sol de La Molina - Primera Etapa

Sol de La Molina - Segunda Etapa

Sol de La Molina - Tercera Etapa

Sol de La Molina - Cuarta Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 03 de Enero, 6:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 03 de Enero, 2:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Cooperativa Aproviza

Las Hormigas

Urbanización Pablo Boner

Urbanización Santa Patricia Segunda Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 03 de Enero, 6:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 03 de Enero, 2:00 pm

Distrito SANTA ANITA: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas 29 de Enero - Urbanización A.H.

Los Alpes - Urbanización Asociación

La Encalada 1ra Etapa - Urbanización Asociación

La Encalada 2da Etapa - Urbanización Asociación

Intihuatana - Urbanización Asociación

Los Jardines de la Encalada - Urbanización Asociación

Los Pinos - Urbanización Asociación

Villa Oroya - Urbanización Asociación

La Pradera de Santa Anita - Urbanización

Las Praderas - Urbanización Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 03 de Enero, 6:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 03 de Enero, 2:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo MANTENIMIENTO DE VALVULA DE CONTROL Localidades / Áreas afectadas Alameda de la Planicie

Alameda de la Planicie Parcela B

Ladera de la Rinconada, Pampa Grande

Lagunas de La Molina, 1ra Etapa

Planicie, Lote 26

Planicie, Zona Este

Planicie

Portada de la Planicie

Rincón de la Planicie, 2da Etapa

Rinconada de la Planicie

Rinconada, Pampa Grande

Terrazas Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 03 de Enero, 6:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 03 de Enero, 2:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo ROTURA DE TUBERIA MATRIZ Localidades / Áreas afectadas Esquema Zevallos - Urbanización A.H. 21 de Diciembre

Esquema Zevallos - Urbanización A.H. 13 de Junio

Esquema Zevallos - Urbanización A.H. Santa Rosa

Esquema Zevallos - Urbanización A.H. Señor de los Milagros Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 03 de Enero, 6:05 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 03 de Enero, 2:05 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Sector 410 - Villa de Los Reyes Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 03 de Enero, 7:18 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 03 de Enero, 1:00 pm