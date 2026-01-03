Corte de agua en Lima hoy 03 de enero: Distritos y horarios afectados

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.
Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.
Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 03 de enero?
- Huertos de La Molina
- Descanso de La Molina
- Laderas
- La Molina Real
- San Remo
- Sol de La Molina - Primera Etapa
- Sol de La Molina - Segunda Etapa
- Sol de La Molina - Tercera Etapa
- Sol de La Molina - Cuarta Etapa
Sábado 03 de Enero, 6:00 am
Sábado 03 de Enero, 2:00 pm
- Cooperativa Aproviza
- Las Hormigas
- Urbanización Pablo Boner
- Urbanización Santa Patricia Segunda Etapa
Sábado 03 de Enero, 6:00 am
Sábado 03 de Enero, 2:00 pm
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
- 29 de Enero - Urbanización A.H.
- Los Alpes - Urbanización Asociación
- La Encalada 1ra Etapa - Urbanización Asociación
- La Encalada 2da Etapa - Urbanización Asociación
- Intihuatana - Urbanización Asociación
- Los Jardines de la Encalada - Urbanización Asociación
- Los Pinos - Urbanización Asociación
- Villa Oroya - Urbanización Asociación
- La Pradera de Santa Anita - Urbanización
- Las Praderas - Urbanización
Sábado 03 de Enero, 6:00 am
Sábado 03 de Enero, 2:00 pm
MANTENIMIENTO DE VALVULA DE CONTROL
- Alameda de la Planicie
- Alameda de la Planicie Parcela B
- Ladera de la Rinconada, Pampa Grande
- Lagunas de La Molina, 1ra Etapa
- Planicie, Lote 26
- Planicie, Zona Este
- Planicie
- Portada de la Planicie
- Rincón de la Planicie, 2da Etapa
- Rinconada de la Planicie
- Rinconada, Pampa Grande
- Terrazas
Sábado 03 de Enero, 6:00 am
Sábado 03 de Enero, 2:00 pm
- Esquema Zevallos - Urbanización A.H. 21 de Diciembre
- Esquema Zevallos - Urbanización A.H. 13 de Junio
- Esquema Zevallos - Urbanización A.H. Santa Rosa
- Esquema Zevallos - Urbanización A.H. Señor de los Milagros
Sábado 03 de Enero, 6:05 am
Sábado 03 de Enero, 2:05 pm
- Sector 410 - Villa de Los Reyes
Sábado 03 de Enero, 7:18 am
Sábado 03 de Enero, 1:00 pm