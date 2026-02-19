Fiscalizadora de Chorrillos es agredida mientras realizaba operativo en playa Agua Dulce

El agresor, un presunto comerciante ambulante, fue intervenido por Serenazgo y denunciado, pero quedó en libertad horas despúes.

Una fiscalizadora de la Municipalidad de Chorrillos fue agredida físicamente por un hombre de 49 años mientras cumplía su labor de supervisión en la playa Agua Dulce.



El hecho quedó registrado en un video en el que se observa al sujeto propinar un golpe directo al rostro de la trabajadora.

Según informó Tito Gutiérrez, subgerente de Gestión de Riesgos de la mencionada comuna, la agresión ocurrió durante un operativo para retirar de la zona a esta persona, quien sería un presunto comerciante ambulante.

“[Nuestra trabajadora] sufrió primero una agresión verbal, luego le dio un escupitajo y posteriormente ese puñete en el rostro”, dijo en RPP.

Asimismo, señaló que el agresor fue intervenido por personal del Serenazgo y trasladado a la comisaría del distrito, donde se presentó la denuncia correspondiente.

Sin embargo, pese a la evidencia registrada en video, el hombre fue puesto en libertad horas después.