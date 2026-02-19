Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Fiscalizadora de Chorrillos es agredida mientras realizaba operativo en playa Agua Dulce

Pese a la evidencia registrada en video, el hombre fue puesto en libertad horas después.  
Pese a la evidencia registrada en video, el hombre fue puesto en libertad horas después.   | Fuente: Difusión
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El agresor, un presunto comerciante ambulante, fue intervenido por Serenazgo y denunciado, pero quedó en libertad horas despúes.

Policiales
00:00 · 01:30

Una fiscalizadora de la Municipalidad de Chorrillos fue agredida físicamente por un hombre de 49 años mientras cumplía su labor de supervisión en la playa Agua Dulce.

El hecho quedó registrado en un video en el que se observa al sujeto propinar un golpe directo al rostro de la trabajadora.

Según informó Tito Gutiérrez, subgerente de Gestión de Riesgos de la mencionada comuna, la agresión ocurrió durante un operativo para retirar de la zona a esta persona, quien sería un presunto comerciante ambulante.

“[Nuestra trabajadora] sufrió primero una agresión verbal, luego le dio un escupitajo y posteriormente ese puñete en el rostro”, dijo en RPP

Asimismo, señaló que el agresor fue intervenido por personal del Serenazgo y trasladado a la comisaría del distrito, donde se presentó la denuncia correspondiente.

Sin embargo, pese a la evidencia registrada en video, el hombre fue puesto en libertad horas después.  


Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Chorrillos Policía Nacional del Perú playa agua dulce

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA