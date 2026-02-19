Carmen Mc Evoy: "En abril, con nuestro voto, tenemos que castigar a los que están deshonrando al Perú"

En una entrevista con RPP, la historiadora peruana Carmen Mc Evoy dijo la elección de José María Balcázar como presidente interino de la República es producto de un modelo donde el Estado "es un botín de guerra" que se reparte entre "aves de rapiña", en referencia a los congresistas.

La historiadora peruana Carmen Mc Evoy Carreras expresó su "angustia" por la elección de José María Balcázar (Perú Libre) como nuevo presidente interino de la República, tras la censura de José Jerí Oré.



Durante una entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP TV, describió el actual escenario político como una "tragedia" caracterizada por la falta de proyectos nacionales y la degradación moral.



La autora de La utopía republicana: ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana (1871-1919) criticó en duros términos el primer discurso que dio Balcázar ante el Congreso —donde habla de la necesidad de "reescribir la historia del Perú", así como de Alejandro Magno y Marco Aurelio—, calificándolo como una "sarta de disparates".



En palabras Mc Evoy, la elección de Balcázar es producto de un modelo donde el "Estado es un botín de guerra" que se reparte entre "aves de rapiña", en referencia a los congresistas. "No tienen ningún empacho en pensar en sus intereses personales y no en el bienestar común del Perú", dijo, enfatizando que esta tendencia ha llegado a niveles de "sinvergüencería" y "desfachatez" nunca vistos.



En esa línea, reprochó que la designación del nuevo mandatario se basara en "cálculos" políticos y "repartijas de último minuto" entre fuerzas de derecha que solo buscan saciar ambiciones personales.



"La tragedia es que todo es cálculo. Este todo es cuántos ministerios, qué cosa me toca a mí (...). El batallón perulibrista va a tener tres o cuatro meses para poder tomar por asalto lo que queda. Es un ciclo que termina, o sea, ellos inician este ciclo de rapacidad absoluta y ellos lo van a cerrar. Entonces es hasta simbólico lo que lo que lo que está está expresando este momento político. Es ya de las fuerzas desatadas para lograr lo máximo de un estado que ya está exangüe, pero que todavía tiene recursos que se siguen repartiendo", sostuvo.



"Nosotros vamos a quedar nuevamente como los siervos"

La historiadora indicó, además, que el mundo atraviesa un "nuevo reparto imperial" y reconfiguraciones del capitalismo, y que la vulnerabilidad del Perú es similar a la que enfrentó en sus inicios independientes o durante la anarquía de la década de 1830.



"Cuando tú estás mirando que el mundo está cambiando de manera acelerada a nivel tecnológico, a nivel cognitivo; o sea, se están dando una serie de situaciones y nosotros vamos a quedar nuevamente como los siervos, proveedores de materias primas, porque la clase política no le importa un pepino lo que está ocurriendo ni fuera ni adentro, ni sino simplemente cómo saciar sus propias ambiciones personales", enfatizó.

Sin embargo, Mc Evoy instó a Balcázar a actuar con "pragmatismo" y limitarse a dos tareas fundamentales: asegurar una transferencia de poder "limpia, ordenada y en paz" y articular medidas de seguridad ciudadana ante la ola del crimen organizado que afecta a los ciudadanos.



Finalmente, la historiadora hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar el voto como una herramienta de sanción moral. "En abril, con nuestro voto, tenemos nosotros que castigar a los que sentimos que están deshonrando al Perú. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que tratar de ver qué peruanos honrados existen para que ellos retomen un proyecto nacional", concluyó.