Corte de agua en Lima hoy 03 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 03 de febrero?

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Amauta Zona A

Urbanización Inmaculada Concepción

Urbanización Nuevo Amanecer

Urbanización Señor de la Justicia

Urbanización Jardines de Noé

Urbanización Paraíso del Amauta Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 03 de Febrero, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 03 de Febrero, 11:50 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización San José de Vitarte

Urbanización Bello Horizonte

Urbanización Cángar

Urbanización Civil Rabindranath Tagore

Urbanización 2 de Febrero

Urbanización El Olivar de Vitarte

Urbanización Los Olivos

Urbanización El Porvenir de Vitarte

Urbanización Primavera de Ate

Urbanización Progresista

Urbanización San Juan Bautista

Urbanización Barbadillo

Urbanización Ceres

Urbanización Ceres 2da Etapa

Urbanización Santa Inés 2da Etapa

Urbanización Villa Vitarte Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 03 de Febrero, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 03 de Febrero, 11:50 pm