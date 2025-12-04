Corte de agua en Lima hoy 04 de diciembre: Distritos y horarios afectados

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 04 de diciembre?

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Camino Real

Urbanización A.H. Jardines de Puente Piedra

Urbanización A.H. Primer Sector de Junio 9

Urbanización A.H. Segundo Sector de Junio 9

Urbanización A.H. Nueva Canadá

Urbanización A.H. El Progreso

Urbanización A.H. San Martín de Porres

Urbanización A.H. La Victoria

Urbanización A.H. Virgen de Chapi

Urbanización A.H. Virgen de Chapi Parc. 1

Urbanización Asociación de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra

Urbanización Asociación de Vivienda Residencial San Lorenzo

Urbanización Asociación Villa Los Rosales

Urbanización Asociación Villa María

Urbanización C.P. El Carmen

Urbanización Cercado

Urbanización P.I. Señor de los Milagros Sector San Luis

Urbanización P.J. Santa Lidia

Urbanización P.V. Virgen de Chapi

Urbanización Urb. El Palermo

Urbanización Urb. Programa de Vivienda Riviera del Norte 2da Etapa

Urbanización Urb. Puente Piedra (Bedoya)

Urbanización Urb. Riviera del Norte 1ra Etapa

Urbanización Urb. Santo Domingo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 04 de Diciembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 04 de Diciembre, 8:00 pm