Corte de agua en Lima hoy 04 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.
Importancia de las obras y gestión del agua:
Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.
Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:
Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 04 de febrero?
- Urbanización Antonia Moreno de Cáceres
- Urbanización Ángeles de San Diego II Etapa
- Urbanización Rinconada de Pro
- Urbanización Paraíso Dorado
- Urbanización Las Casuarinas de San Diego
- Urbanización Pro 7ma Etapa
- Urbanización San Diego I Etapa VIPOL
- Urbanización San Diego I Etapa
- Urbanización San Diego II Etapa VIPOL
- Urbanización Santísima Cruz de San Diego
Miércoles 04 de Febrero, 12:00 pm
Miércoles 04 de Febrero, 8:00 pm
- Las Palmeras
- Julio C. Tello
- Centro Recreativo Lima
- Huertización de San Miguel
- Huertización Fundo San Miguel
- Libertad
- Pando 4ta Etapa
- Pando 5ta Etapa
- Pando 7ma Etapa
- Paulo VI
- San Miguelito
- Santa Eulalia
- Udima
- Yamille
Miércoles 04 de Febrero, 10:00 am
Miércoles 04 de Febrero, 10:00 pm
- Alameda Las Flores
- Gardenias, 2da Etapa
- Gardenias, 3ra Etapa
- Las Gardenias, 1ra Etapa
- Mayo, 1ro de
- Nuevo Sol de Ate
- Residencial El Rosal
- Residencial San Felipe
- La Rivera
- Rosal de Santa Anita, 1ra Etapa
- San Hildebrando
- San José
- Santa Martha de Ate
- Santa Mercedes
- Brisas del Mantaro, 1ra Etapa
- Brisas del Mantaro, 2da Etapa
- Las Malvinas
- Alameda de la Rivera
- Santa Elvira
- Santa Rosita de Ate
- Santa Rosita II
- Santa Rosita III
- Semi-rústica Santa Martha, 1ra Etapa
Miércoles 04 de Febrero, 1:00 pm
Miércoles 04 de Febrero, 11:50 pm
- Urb. Cerro Candela
- Urb. Conquistadores
- Urb. Libertadores
- Urb. Trabajadores Textil Vitarte
- Urb. Vencedores
Miércoles 04 de Febrero, 9:00 am
Miércoles 04 de Febrero, 9:00 pm