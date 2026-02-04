Corte de agua en Lima hoy 04 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 04 de febrero?

Distrito LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Antonia Moreno de Cáceres

Urbanización Ángeles de San Diego II Etapa

Urbanización Rinconada de Pro

Urbanización Paraíso Dorado

Urbanización Las Casuarinas de San Diego

Urbanización Pro 7ma Etapa

Urbanización San Diego I Etapa VIPOL

Urbanización San Diego I Etapa

Urbanización San Diego II Etapa VIPOL

Urbanización Santísima Cruz de San Diego Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 04 de Febrero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 04 de Febrero, 8:00 pm

Distrito SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Las Palmeras

Julio C. Tello

Centro Recreativo Lima

Huertización de San Miguel

Huertización Fundo San Miguel

Libertad

Pando 4ta Etapa

Pando 5ta Etapa

Pando 7ma Etapa

Paulo VI

San Miguelito

Santa Eulalia

Udima

Yamille Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 04 de Febrero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 04 de Febrero, 10:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Alameda Las Flores

Gardenias, 2da Etapa

Gardenias, 3ra Etapa

Las Gardenias, 1ra Etapa

Mayo, 1ro de

Nuevo Sol de Ate

Residencial El Rosal

Residencial San Felipe

La Rivera

Rosal de Santa Anita, 1ra Etapa

San Hildebrando

San José

Santa Martha de Ate

Santa Mercedes

Brisas del Mantaro, 1ra Etapa

Brisas del Mantaro, 2da Etapa

Las Malvinas

Alameda de la Rivera

Santa Elvira

Santa Rosita de Ate

Santa Rosita II

Santa Rosita III

Semi-rústica Santa Martha, 1ra Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 04 de Febrero, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 04 de Febrero, 11:50 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urb. Cerro Candela

Urb. Conquistadores

Urb. Libertadores

Urb. Trabajadores Textil Vitarte

Urb. Vencedores Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 04 de Febrero, 9:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 04 de Febrero, 9:00 pm