Corte de agua en Lima hoy 06 de enero: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.
Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.
Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 06 de enero?
- Urbanización Nueva Esperanza
- Urbanización Los Rosales
- Urbanización APV Santa Ana II Etapa
- Urbanización Asociación de Propietarios 7 de Agosto
- Urbanización Asociación de Propietarios Las Casuarinas de Carabayllo I Etapa
- Urbanización Asociación de Propietarios Las Casuarinas de Carabayllo II Etapa
- Urbanización Asociación de Propietarios Los Álamos de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Propietarios Villa Santa María I Etapa
- Urbanización Asociación de Propietarios Villa Santa María II Etapa
- Urbanización Asociación de Vivienda Las Begonias de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Vivienda Las Casuarinas III Etapa
- Urbanización Asociación de Vivienda Las Gardenias
- Urbanización Asociación de Vivienda Las Praderas de Carabayllo I Etapa
- Urbanización Asociación de Vivienda Los Cedros de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Vivienda Los Sauces
- Urbanización Asociación de Vivienda Residencial Limatambo I
- Urbanización Asociación de Vivienda Residencial Limatambo II
- Urbanización Asociación de Propietarios Progresiva Vivienda Los Portales de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Propietarios Urbanización Santa Rosa de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Propietarios Villa Santa María
- Urbanización Asociación Villa Belén
- Urbanización Asociación Vivienda Villa Mercedes III Etapa
- Urbanización Asociación Vivienda Virgen del Carmen de Celendín
- Urbanización Urbanización Flor de Carabayllo I Etapa
- Urbanización Urbanización Residencial Santa Luisa de Carabayllo
- Urbanización Urbanización San Antonio de Carabayllo
- Urbanización Urbanización San Antonio de Carabayllo II
- Urbanización Urbanización San Antonio de Carabayllo III
- Urbanización Urbanización San Antonio de Carabayllo IV
- Urbanización Urbanización San Antonio de Carabayllo V
- Urbanización Urbanización San Antonio de Carabayllo VII
- Urbanización Urbanización Santo Domingo I Etapa
- Urbanización Urbanización Santo Domingo II Etapa
- Urbanización Urbanización Santo Domingo III Etapa
- Urbanización Urbanización Santo Domingo IV Etapa
- Urbanización Urbanización Santo Domingo V Etapa
- Urbanización Urbanización Santo Domingo VI Etapa
- Urbanización Urbanización Santo Domingo VII Etapa
- Urbanización Urbanización Santo Domingo VIII Etapa
- Urbanización Urbanización Santo Domingo IX Etapa
- Urbanización Urbanización Santo Domingo Parcela P3D
Martes 06 de Enero, 12:00 pm
Martes 06 de Enero, 8:00 pm