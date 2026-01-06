Corte de agua en Lima hoy 06 de enero: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 06 de enero?

Distrito CARABAYLLO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Nueva Esperanza

Urbanización Los Rosales

Urbanización APV Santa Ana II Etapa

Urbanización Asociación de Propietarios 7 de Agosto

Urbanización Asociación de Propietarios Las Casuarinas de Carabayllo I Etapa

Urbanización Asociación de Propietarios Las Casuarinas de Carabayllo II Etapa

Urbanización Asociación de Propietarios Los Álamos de Carabayllo

Urbanización Asociación de Propietarios Villa Santa María I Etapa

Urbanización Asociación de Propietarios Villa Santa María II Etapa

Urbanización Asociación de Propietarios Los Álamos de Carabayllo

Urbanización Asociación de Vivienda Las Begonias de Carabayllo

Urbanización Asociación de Vivienda Las Casuarinas III Etapa

Urbanización Asociación de Vivienda Las Gardenias

Urbanización Asociación de Vivienda Las Praderas de Carabayllo I Etapa

Urbanización Asociación de Vivienda Los Cedros de Carabayllo

Urbanización Asociación de Vivienda Los Sauces

Urbanización Asociación de Vivienda Residencial Limatambo I

Urbanización Asociación de Vivienda Residencial Limatambo II

Urbanización Asociación de Propietarios Progresiva Vivienda Los Portales de Carabayllo

Urbanización Asociación de Propietarios Urbanización Santa Rosa de Carabayllo

Urbanización Asociación de Propietarios Villa Santa María

Urbanización Asociación Villa Belén

Urbanización Asociación Vivienda Villa Mercedes III Etapa

Urbanización Asociación Vivienda Virgen del Carmen de Celendín

Urbanización Urbanización Flor de Carabayllo I Etapa

Urbanización Urbanización Residencial Santa Luisa de Carabayllo

Urbanización Urbanización San Antonio de Carabayllo

Urbanización Urbanización San Antonio de Carabayllo II

Urbanización Urbanización San Antonio de Carabayllo III

Urbanización Urbanización San Antonio de Carabayllo IV

Urbanización Urbanización San Antonio de Carabayllo V

Urbanización Urbanización San Antonio de Carabayllo VII

Urbanización Urbanización Santo Domingo I Etapa

Urbanización Urbanización Santo Domingo II Etapa

Urbanización Urbanización Santo Domingo III Etapa

Urbanización Urbanización Santo Domingo IV Etapa

Urbanización Urbanización Santo Domingo V Etapa

Urbanización Urbanización Santo Domingo VI Etapa

Urbanización Urbanización Santo Domingo VII Etapa

Urbanización Urbanización Santo Domingo VIII Etapa

Urbanización Urbanización Santo Domingo IX Etapa

Urbanización Urbanización Santo Domingo Parcela P3D Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 06 de Enero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 06 de Enero, 8:00 pm