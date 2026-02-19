Le salió caro el reclamo: cuatro fechas de castigo para Pablo Lavandeira

La Comisión disciplinaria de la Liga 1 aplicó una dura sanción a Pablo Lavandeira de FC Cajamarca. La sanción de cuatro fechas llegó fue impuesta tras sus reclamos en pleno partido contra Juan Pablo II en el encuentro por la primera fecha del Torneo Apertura.

El volante calificó de "vergonzosa" la actuación de la terna arbitral, aprovechando que las cámaras lo enfocaban. Ahora se perderá cuatro partidos, entre ellos el encuentro ante Universitario de Deportes por la fecha 5 de la Liga 1, además de los encuentros ante FBC Melgar, Atlético Grau y Comerciantes Unidos.

“Vergüenza dan, ya no tienen ningún tipo de escrúpulo, ninguno. Es vergonzoso, no puede estar pasando esto; el fútbol peruano se va al car… sino, vamos a ponernos las pilas”, fue el comentario de Pablo Lavandeira que le significó el castigo de cuatro fechas.

La sanción al jugador de FC Cajamarca llegó a pesar de que el jugador expresó disculpas públicas por lo dicho durante el encuentro: "Quiero pedir disculpas a todas esas personas que se vieron afectadas por mis palabras en ese momento. Cuando está en un partido está a mil por hora y muchas veces dice cosas por la misma adrenalina".

"Tengo once años en el fútbol peruano, soy una persona que le estoy sumamente agradecido a todas las oportunidades que me dio el fútbol peruano. Siempre intento desde mi lugar y en cada club donde he estado ser el mejor profesional posible, ser lo más respetuoso posible con todos", añadió en entrevista con L1Max.

Además de la sanción de cuatro fechas a Pablo Lavandeira, se dio a conocer una lista de jugadores sancionados con una fecha. Ellos son: Hugo Ángeles (Sport Huancayo), Diego Campos (Sport Huancayo), Fabio Agurto (Juan Pablo II), Jesús Bauman (ADT), Pierre Da Silva (Cusco FC) y Guillermo Larios (Alanza Atlético).