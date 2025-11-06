Corte de agua en Lima hoy 06 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 06 de noviembre?

Distrito VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Alas Peruanas - A.H. Naciones Unidas

Urbanización Los Portales - A.H. Portales

Urbanización Presidencia de la República - A.H. Presidencia

Urbanización Asociación Cristo de Pachacamilla

Urbanización Pachacámac

Urbanización Pachacámac 4ta Etapa - Barrio 2

Urbanización Pachacámac - Barrio 1, Sector I Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 06 de Noviembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 06 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Priale

Urbanización Señor de los Milagros

Urbanización Asociación de Propietarios Lotes Semi-Rústicos La Ensenada de Chillon

Urbanización Asociación de Propietarios Lote de Chillon

Urbanización Asociación de Vivienda Villa Chillon Los Robles MZ. C LT. 6

Urbanización Asociación Lotes Semi-Rústicos Chillon

Urbanización Asociación Parque Semi-Rústica Residencial La Ensenada Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 06 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 06 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Santa Rosa

Urbanización Cristo Rey

Urbanización Cruz de Chillon

Urbanización Los Jazmines

Urbanización La Ensenada de Chillon

Urbanización Luis Felipe de las Casas

Urbanización Vista Alegre

Urbanización Vista Hermosa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 06 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 06 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito LIMA (CERCADO): Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Antúnez de Mayolo - Urbanización C.H.

Avep - Urbanización 2da Etapa

Brisas - Urbanización 2da Etapa, Las

Pando - Urbanización 3ra Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 06 de Noviembre, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 06 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Villa Libertad de Monterrico Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 06 de Noviembre, 5:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 06 de Noviembre, 11:00 pm

Distrito SAN BORJA: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urb. Corpac

Urb. San Borja

Urb. San Borja Norte

Urb. San Borja Sur Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 06 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 06 de Noviembre, 11:00 pm