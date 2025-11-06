Corte de agua en Lima hoy 06 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.
A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.
Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 06 de noviembre?
- Urbanización Alas Peruanas - A.H. Naciones Unidas
- Urbanización Los Portales - A.H. Portales
- Urbanización Presidencia de la República - A.H. Presidencia
- Urbanización Asociación Cristo de Pachacamilla
- Urbanización Pachacámac
- Urbanización Pachacámac 4ta Etapa - Barrio 2
- Urbanización Pachacámac - Barrio 1, Sector I
Jueves 06 de Noviembre, 8:00 am
Jueves 06 de Noviembre, 8:00 pm
- Urbanización Priale
- Urbanización Señor de los Milagros
- Urbanización Asociación de Propietarios Lotes Semi-Rústicos La Ensenada de Chillon
- Urbanización Asociación de Propietarios Lote de Chillon
- Urbanización Asociación de Vivienda Villa Chillon Los Robles MZ. C LT. 6
- Urbanización Asociación Lotes Semi-Rústicos Chillon
- Urbanización Asociación Parque Semi-Rústica Residencial La Ensenada
Jueves 06 de Noviembre, 12:00 pm
Jueves 06 de Noviembre, 8:00 pm
- Urbanización Santa Rosa
- Urbanización Cristo Rey
- Urbanización Cruz de Chillon
- Urbanización Los Jazmines
- Urbanización La Ensenada de Chillon
- Urbanización Luis Felipe de las Casas
- Urbanización Vista Alegre
- Urbanización Vista Hermosa
Jueves 06 de Noviembre, 12:00 pm
Jueves 06 de Noviembre, 8:00 pm
- Antúnez de Mayolo - Urbanización C.H.
- Avep - Urbanización 2da Etapa
- Brisas - Urbanización 2da Etapa, Las
- Pando - Urbanización 3ra Etapa
Jueves 06 de Noviembre, 10:00 am
Miércoles 06 de Noviembre, 8:00 pm
- Urbanización Villa Libertad de Monterrico
Jueves 06 de Noviembre, 5:00 am
Jueves 06 de Noviembre, 11:00 pm
- Urb. Corpac
- Urb. San Borja
- Urb. San Borja Norte
- Urb. San Borja Sur
Jueves 06 de Noviembre, 12:00 pm
Jueves 06 de Noviembre, 11:00 pm