Corte de agua en Lima hoy 06 de noviembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 06 de noviembre?

Distrito

VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Alas Peruanas - A.H. Naciones Unidas
  • Urbanización Los Portales - A.H. Portales
  • Urbanización Presidencia de la República - A.H. Presidencia
  • Urbanización Asociación Cristo de Pachacamilla
  • Urbanización Pachacámac
  • Urbanización Pachacámac 4ta Etapa - Barrio 2
  • Urbanización Pachacámac - Barrio 1, Sector I
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 06 de Noviembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 06 de Noviembre, 8:00 pm
Distrito

PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Priale
  • Urbanización Señor de los Milagros
  • Urbanización Asociación de Propietarios Lotes Semi-Rústicos La Ensenada de Chillon
  • Urbanización Asociación de Propietarios Lote de Chillon
  • Urbanización Asociación de Vivienda Villa Chillon Los Robles MZ. C LT. 6
  • Urbanización Asociación Lotes Semi-Rústicos Chillon
  • Urbanización Asociación Parque Semi-Rústica Residencial La Ensenada
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 06 de Noviembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 06 de Noviembre, 8:00 pm
Distrito

PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Santa Rosa
  • Urbanización Cristo Rey
  • Urbanización Cruz de Chillon
  • Urbanización Los Jazmines
  • Urbanización La Ensenada de Chillon
  • Urbanización Luis Felipe de las Casas
  • Urbanización Vista Alegre
  • Urbanización Vista Hermosa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 06 de Noviembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 06 de Noviembre, 8:00 pm
Distrito

LIMA (CERCADO): Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Antúnez de Mayolo - Urbanización C.H.
  • Avep - Urbanización 2da Etapa
  • Brisas - Urbanización 2da Etapa, Las
  • Pando - Urbanización 3ra Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 06 de Noviembre, 10:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 06 de Noviembre, 8:00 pm
Distrito

SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Villa Libertad de Monterrico
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 06 de Noviembre, 5:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 06 de Noviembre, 11:00 pm
Distrito

SAN BORJA: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urb. Corpac
  • Urb. San Borja
  • Urb. San Borja Norte
  • Urb. San Borja Sur
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 06 de Noviembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 06 de Noviembre, 11:00 pm
La canción criolla por siempre vigente

El Día de la Canción Criolla, celebrado cada 31 de octubre en Perú, no es solo una fecha conmemorativa, también es reflejo de un género musical que ha sabido mantenerse a través del tiempo y que se adapta a las nuevas tecnologías. Exploremos en el siguiente informe el pasado y futuro de la hermosa tradición que une a los peruanos al ritmo de la guitarra y cajón.
Informes RPP
