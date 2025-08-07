Corte de agua en Lima hoy 07 de agosto: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 07 de agosto?

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Amplia Vista Alegre

Urbanización Los Ángeles

Urbanización El Cerro Calvario

Urbanización Bellavista y Nueva Esperanza, Sectores 9 y 10

Urbanización 8 de Diciembre

Urbanización El Mirador

Urbanización Alto Perú, P.I. Dos Mil

Urbanización San José

Urbanización Las Terrazas de Vista Alegre

Urbanización El Carmen Alto

Urbanización El Carmen

Urbanización Señor de los Milagros Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 07 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 07 de Agosto, 8:00 pm

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Los Ángeles

El Cerro Calvario

Pasamayito

San José de los Milagros

Virgen de las Nieves

Los Ángeles (P.J.)

El Carmen Alto

Señor de los Milagros (P.J.) Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 07 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 07 de Agosto, 8:00 pm

Distrito SAN LUIS: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización El Pino Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 07 de Agosto, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 07 de Agosto, 6:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación de Vivienda 23 de Octubre

Urbanización Asociación de Vivienda San Hilarión Ampliación

Urbanización Asociación de Vivienda San Hilarión Comité 53

Urbanización Asociación de Vivienda San Hilarión Santa Rosa Ampliación

Urbanización Asociación de Vivienda San Hilarión Sector Keiko Sofía

Urbanización Asociación de Propietarios San Hilarión

Urbanización Pueblo Joven Sagrado Madero

Urbanización Pueblo Joven San Hilarión

Urbanización San Ignacio Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 07 de Agosto, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 07 de Agosto, 11:00 pm

Distrito CHACLACAYO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urb. Cuadro, El Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 07 de Agosto, 9:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 07 de Agosto, 8:00 pm

Distrito CHACLACAYO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Cuadro El Urbanización Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 07 de Agosto, 9:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 07 de Agosto, 8:00 pm

Distrito CHORRILLOS: Corte de Agua hoy Motivo TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS REDES Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación Sarita Colonia - Trabajadores

Urbanización Asociación Navidad de Villa

Urbanización APV Villa Municipal

Urbanización APV Navidad de Villa

Urbanización Cercado

Urbanización A.H. Buenos Aires de Villa

Urbanización Campiña, La Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 07 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 07 de Agosto, 11:00 pm