Corte de agua en Lima hoy 07 de agosto: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 07 de agosto?

Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Amplia Vista Alegre
  • Urbanización Los Ángeles
  • Urbanización El Cerro Calvario
  • Urbanización Bellavista y Nueva Esperanza, Sectores 9 y 10
  • Urbanización 8 de Diciembre
  • Urbanización El Mirador
  • Urbanización Alto Perú, P.I. Dos Mil
  • Urbanización San José
  • Urbanización Las Terrazas de Vista Alegre
  • Urbanización El Carmen Alto
  • Urbanización El Carmen
  • Urbanización Señor de los Milagros
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 07 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 07 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Los Ángeles
  • El Cerro Calvario
  • Pasamayito
  • San José de los Milagros
  • Virgen de las Nieves
  • Los Ángeles (P.J.)
  • El Carmen Alto
  • Señor de los Milagros (P.J.)
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 07 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 07 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

SAN LUIS: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización El Pino
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 07 de Agosto, 10:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 07 de Agosto, 6:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Asociación de Vivienda 23 de Octubre
  • Urbanización Asociación de Vivienda San Hilarión Ampliación
  • Urbanización Asociación de Vivienda San Hilarión Comité 53
  • Urbanización Asociación de Vivienda San Hilarión Santa Rosa Ampliación
  • Urbanización Asociación de Vivienda San Hilarión Sector Keiko Sofía
  • Urbanización Asociación de Propietarios San Hilarión
  • Urbanización Pueblo Joven Sagrado Madero
  • Urbanización Pueblo Joven San Hilarión
  • Urbanización San Ignacio
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 07 de Agosto, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 07 de Agosto, 11:00 pm
Distrito

CHACLACAYO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urb. Cuadro, El
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 07 de Agosto, 9:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 07 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

CHACLACAYO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Cuadro El Urbanización
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 07 de Agosto, 9:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 07 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

CHORRILLOS: Corte de Agua hoy

Motivo
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS REDES
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Asociación Sarita Colonia - Trabajadores
  • Urbanización Asociación Navidad de Villa
  • Urbanización APV Villa Municipal
  • Urbanización APV Navidad de Villa
  • Urbanización Cercado
  • Urbanización A.H. Buenos Aires de Villa
  • Urbanización Campiña, La
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 07 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 07 de Agosto, 11:00 pm
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

