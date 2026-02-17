Bad Bunny rompe la barrera del idioma: 'DTMF' logra su primer número 1 en solitario tras el Super Bowl 2026

Con récords históricos, dominio absoluto en las listas y un impacto cultural que trasciende la música, el artista puertorriqueño conquista el Billboard Hot 100 y reafirma su lugar en la cima de la industria.

El Conejo Malo sigue haciendo historia. Días después de su explosiva presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026, Bad Bunny alcanzó por primera vez el número 1 en solitario del Billboard Hot 100 con su tema DTMF, marcando un nuevo logro en su carrera y para la música en español.

La noticia fue confirmada este martes 17 de febrero por Billboard en redes sociales. Si bien no es la primera vez que Benito Antonio Martínez Ocasio lidera el ranking —en 2018 lo hizo con I Like It junto a Cardi B y J Balvin—, esta es la primera ocasión en que lo consigue como solista y con una canción íntegramente en español.

Bad Bunny domina el Top 10

El impacto no se detiene ahí. DTMF no es el único tema del puertorriqueño en el Top 10. Baile Inolvidable ocupa el segundo puesto y Nuevayol el quinto, ambos parte de su exitoso álbum Debí tirar más fotos, que semanas atrás ganó el Grammy a Álbum del Año. En el séptimo lugar también aparece Tití me preguntó, uno de los mayores hits de su carrera.

El impulso definitivo llegó tras su histórico show de medio tiempo en el Super Bowl, realizado en el Levi’s Stadium el domingo 8 de febrero. Bad Bunny cerró el espectáculo con DTMF, en una presentación que combinó sus mayores éxitos, un homenaje a Puerto Rico y un mensaje de unión para América, incluyendo a Estados Unidos y Canadá.

El cantante puertorriqueño presentó una selección de sus temas más populares en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.Fuente: EFE

¿Qué récords rompió con DTMF?

Con este logro, DTMF se convierte en la cuarta canción mayoritariamente en español en alcanzar el número 1 del Hot 100 en más de 65 años de historia, y la primera en lograrlo sin artistas invitados acreditados.

Antes lideron el Billboard Hot 100 La Bamba de Los Lobos (1987), Macarena (Bayside Boys Mix) de Los del Río (1996) y Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber (2017).

Además, Bad Bunny logró un “triplete” casi imposible en la industria: ganó el Grammy a Álbum del Año con Debí tirar más fotos (el primer disco en español en lograrlo), encabezó el show del Super Bowl y llevó el sencillo principal del álbum al número 1 del Hot 100.

DTMF también se convirtió en la canción del Conejo Malo con más semanas en el número 1 del ranking Hot Latin Songs, superando a Dakiti, y se consolidó como el primer artista latino en superar las 100 entradas en la historia del Hot 100.

El Super Bowl se convirtió en una celebración de la cultura latina, una de las fiestas más grandes del mundo, según la propuesta escénica de Bad Bunny.Fuente: EFE

El respaldo del público en EE.UU.

El fenómeno no solo es musical. Una encuesta de Yahoo y YouGov reveló que más estadounidenses consideran que Bad Bunny representa mejor al país que el presidente Donald Trump.

El sondeo, realizado tras el Super Bowl 2026, mostró que el 42% de los encuestados ve al artista como mejor reflejo de Estados Unidos, frente al 39% que eligió a Trump. Entre demócratas e independientes, el respaldo al cantante fue aún mayor.

