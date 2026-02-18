Shakira sorprende con su reacción al ver una foto de Piqué en concierto y el video se hace viral

La gira Las Mujeres Ya No Lloran en El Salvador generó 110 millones de dólares y dejó un momento viral cuando la cantante vio una imagen de su expareja en el público.

La gira de Shakira en El Salvador no solo dejó una derrama económica histórica: también regaló uno de los momentos virales más comentados del tour.

La estrella colombiana regresó al país centroamericano tras casi 20 años de ausencia con su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, desatando un fenómeno comercial sin precedentes. Según cifras oficiales del Gobierno salvadoreño, los cinco conciertos realizados en San Salvador generaron alrededor de 110 millones de dólares en impacto económico.

Pero más allá de los números, lo que encendió las redes sociales fue un video captado durante su interpretación del Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Mientras Shakira cantaba las líneas más directas sobre la ruptura y la infidelidad, un fan en las primeras filas levantó una pancarta con el rostro de su expareja, Gerard Piqué.

La reacción de la barranquillera no pasó desapercibida. Visiblemente sorprendida al encontrarse de frente con la imagen del exfutbolista, Shakira mantuvo la compostura, aunque retrocedió unos pasos e incluso señaló la imagen con la mano izquierda. Por supuesto, el clip se difundió rápidamente en redes sociales.

Más momentos virales en El Salvador

Ese no fue el único episodio que dio de qué hablar. En el primero de sus cinco conciertos, realizado el sábado 7 de febrero en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, la cantante colombiana sufrió un pequeño resbalón mientras interpretaba Si te vas.

En videos que se viralizaron en redes, se observa a Shakira caminando hacia un extremo del escenario, resbalando, torciéndose el pie derecho y cayendo de costado al suelo. El incidente generó preocupación entre los asistentes, pero la cantante solo comentó: “¡Qué caída!”.

Shakira continúa su gira mundial

El Salvador fue el único país de Centroamérica incluido en esta etapa del tour, con el que Shakira rompió a finales de enero el récord Guinness a la gira latina más exitosa al recaudar más de 421 millones de dólares.

La artista no se presentaba en El Salvador desde 2006, cuando llevó su gira Fijación Oral. Su primera aparición en ese país fue en 1998, en un programa de televisión local.

Ahora, la cantante continuará su recorrido internacional con presentaciones en México los días 21, 24 y 27 de febrero. Luego viajará a Medio Oriente, donde ofrecerá conciertos entre marzo y abril en Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Antes de continuar con el tour, hará una parada especial en Brasil: el 2 de mayo ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, como parte del evento anual Todo el mundo en Río, siguiendo los pasos de Madonna y Lady Gaga en ediciones anteriores.

