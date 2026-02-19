Últimas Noticias
Capturan a dos delincuentes tras asalto a minimarket en Carabayllo: se llevaron dinero de la venta del día y cervezas

Los sujetos redujeron a golpes a la cajera y se llevaron el dinero de la venta del día y cervezas. La rápida activación del botón de emergencia permitió que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) los capturaran a una cuadra del local; un tercer implicado logró escapar.

Dos hombres fueron detenidos en flagrancia tras perpetrar un violento asalto a un minimarket ubicado en el asentamiento humano El Sol Naciente, en la avenida Manuel Prada, en el distrito limeño de Carabayllo.

Según la información policial, tres sujetos estarían implicados en el caso. El trío llegó al local, pero uno de ellos se quedó a bordo de una motocicleta en el exterior, mientras que los otros dos ingresaron al establecimiento.

Los dos sujetos redujeron a golpes a la cajera, se apoderaron del dinero de la venta del día y algunas latas de cerveza, de acuerdo con la PNP.

Afortunadamente, la trabajadora del minimarket logró activar el botón de emergencia, lo que permitió la rápida intervención de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los delincuentes intentaron huir del negocio con el botín; sin embargo, fueron capturados a una cuadra.

Los delincuentes fueron identificados como Abraham Saavedra Saavedra, de 22 años, y John Mamani Guzmán, de 34 años.

Objetos incautados

Durante la intervención, los agentes de la PNP incautaron un arma de fuego, el dinero sustraído durante el asalto y las latas de cerveza robadas del minimarket.

El tercer implicado en el robo, quien vigilaba a bordo de su motocicleta, logró escapar.

Ambos detenidos fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal de Carabayllo, donde continúan las diligencias para ubicar el paradero del tercer involucrado.

