Corte de agua en Lima hoy 07 de enero: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 07 de enero?

Distrito

PACHACAMAC: Corte de Agua hoy

Motivo
BAJA PRESION EN LAS REDES
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Portada de Manchay III
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 07 de Enero, 6:39 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 07 de Enero, 9:00 am
Distrito

SANTA ANITA: Corte de Agua hoy

Motivo
AFECTACION POR TERCERO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización José Gálvez - Asociación de Vivienda Nocherito
  • Urbanización Pedro Pablo Nocherito
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 07 de Enero, 7:25 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 07 de Enero, 3:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Mayorazgo - 1ra Etapa
  • Urbanización Mayorazgo - 1ra y 2da Etapa
  • Urbanización Mayorazgo - 2da Etapa
  • Urbanización Mayorazgo - 3ra Etapa
  • Urbanización Mayorazgo - 4ta Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 07 de Enero, 6:10 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 07 de Enero, 2:00 pm
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

