Corte de agua en Lima hoy 09 de febrero: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 09 de febrero?

Distrito

PACHACAMAC: Corte de Agua hoy

Motivo
BAJA PRESION EN LAS REDES
Localidades / Áreas afectadas
  • Centro Poblado La Unión
  • Urbanización Manchay Alto
  • Asociación Centro Poblado La Unión
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 09 de Febrero, 1:15 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 09 de Febrero, 4:30 am
Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Alto Perú
  • Los Ángeles
  • El Cerro Calvario
  • Bellavista y Nueva Esperanza (CTE 9 y 10)
  • 8 de Diciembre
  • San José
  • Las Terrazas de Vista Alegre
  • El Carmen Alto
  • El Carmen
  • Señor de los Milagros
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 09 de Febrero, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 09 de Febrero, 8:00 pm
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

RPP TV

En Vivo

