Corte de agua en Lima hoy 11 de agosto: Distritos y horarios afectados

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 11 de agosto?

Distrito LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización San Antonio de Carapongo - 4ta Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 11 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 11 de Agosto, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización El Rosario - Esquema Pariachi

Asociación Los Girasoles de Pariachi

Asociación Los Girasoles - Esquema Pariachi

Asociación Pariachi II Etapa

Asociación Philadelphia IV Etapa - Esquema Pariachi Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 11 de Agosto, 11:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 11 de Agosto, 11:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Fortaleza del Paraíso

Urbanización Mirador del Paraíso, Sector V. Alto

Urbanización El Paraíso

Urbanización Las Rocas de la Paz

Urbanización Señor de los Milagros del Paraíso

Urbanización Villa del Paraíso, Zona JCM

Urbanización Virgen de Guadalupe del Paraíso

Urbanización Asociación de Vivienda La Granja Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 11 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 11 de Agosto, 8:00 pm

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Collique

Urbanización Milagros de Jesús (Comité 32, 33 y 34)

Urbanización Milagros de Jesús (Comité 35, 36 y 37)

Urbanización P.J. Milagros de Jesús Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 11 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 11 de Agosto, 8:00 pm