Corte de agua en Lima hoy 11 de agosto: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 11 de agosto?

Distrito

LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización San Antonio de Carapongo - 4ta Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 11 de Agosto, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 11 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización El Rosario - Esquema Pariachi
  • Asociación Los Girasoles de Pariachi
  • Asociación Los Girasoles - Esquema Pariachi
  • Asociación Pariachi II Etapa
  • Asociación Philadelphia IV Etapa - Esquema Pariachi
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 11 de Agosto, 11:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 11 de Agosto, 11:00 pm
Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Fortaleza del Paraíso
  • Urbanización Mirador del Paraíso, Sector V. Alto
  • Urbanización El Paraíso
  • Urbanización Las Rocas de la Paz
  • Urbanización Señor de los Milagros del Paraíso
  • Urbanización Villa del Paraíso, Zona JCM
  • Urbanización Virgen de Guadalupe del Paraíso
  • Urbanización Asociación de Vivienda La Granja
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 11 de Agosto, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 11 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Collique
  • Urbanización Milagros de Jesús (Comité 32, 33 y 34)
  • Urbanización Milagros de Jesús (Comité 35, 36 y 37)
  • Urbanización P.J. Milagros de Jesús
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 11 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 11 de Agosto, 8:00 pm
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

