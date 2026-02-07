¿Qué hacer cuando ya no se puede pagar el total de la pensión de alimentos?

La abogada de familia Mayda Mendoza explicó que existen muchos factores por los que se puede solicitar una reducción de la pensión de alimentos, por ejemplo, cuando se registra una variación de los ingresos económicos por despido laboral, por una discapacidad física o psicológica, por una enfermedad o carga familiar.

Indicó que ante cualquiera de estas situaciones por la que no se pueda cumplir con la pensión de alimentos se debe presentar una demanda de reducción ante el Poder Judicial demostrando los motivos.

La especialista recordó también que es obligación del Estado cubrir ciertas necesidades de los menores ante la falta de recursos económicos de los padres.

Mendoza señaló que, antes de acudir al Poder Judicial, los padres pueden intentar llegar a un acuerdo; de lo contrario, pueden presentar una demanda para solicitar la reducción de la pensión de alimentos, la cual deberá cumplir con algunos requisitos, como la presentación de constancias por enfermedad, despido laboral, entre otros.



“No solamente basta decir no tengo dinero, sino demostrar por qué motivo ya no puede cumplir para que la madre o el padre pueda solicitar un acta de conciliación o una ejecución de la sentencia”, agregó.

Mayda Mendoza reafirmó que la solicitud para solicitar la pensión de alimentos no es impedimento para restringir o variar el régimen de visitas a los hijos, porque ante todo se debe respetar el derecho del menor.

Recordó que, al fijar la pensión de alimentos, el juez tomará en cuenta la necesidad del menor y la capacidad económica del obligado porque no se puede exigir un monto que supere los ingresos mensuales del padre o la madre.