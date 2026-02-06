Corte de agua en Lima hoy 06 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 06 de febrero?

Distrito SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy Motivo INSTALACION DE GRIFOS CONTRA INCENDIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Maranga - Primera Etapa

Urbanización Pando - Segunda Etapa

Urbanización Pando - Cuarta Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 06 de Febrero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 06 de Febrero, 10:00 pm

Distrito SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy Motivo INSTALACION DE GRIFOS CONTRA INCENDIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Maranga

Urbanización Maranga 3ra Etapa

Urbanización Maranga 4ta Etapa

Urbanización Maranga 7ma Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 06 de Febrero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 06 de Febrero, 10:00 pm

Distrito MAGDALENA: Corte de Agua hoy Motivo OTROS Localidades / Áreas afectadas Sector 29

Sector 47 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 06 de Febrero, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 07 de Febrero, 1:00 am

Distrito LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación Rosa de América

Urbanización Cooperativa Santa Ligia

Urbanización Fundo Infantasy

Urbanización Industrial Naranjal

Urbanización Industrial Infantasy

Urbanización San Eulogio Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 06 de Febrero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 06 de Febrero, 8:00 pm