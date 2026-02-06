Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 06 de febrero: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 06 de febrero?

Distrito

SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy

Motivo
INSTALACION DE GRIFOS CONTRA INCENDIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Maranga - Primera Etapa
  • Urbanización Pando - Segunda Etapa
  • Urbanización Pando - Cuarta Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 06 de Febrero, 10:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 06 de Febrero, 10:00 pm
Distrito

SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy

Motivo
INSTALACION DE GRIFOS CONTRA INCENDIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Maranga
  • Urbanización Maranga 3ra Etapa
  • Urbanización Maranga 4ta Etapa
  • Urbanización Maranga 7ma Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 06 de Febrero, 10:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 06 de Febrero, 10:00 pm
Distrito

MAGDALENA: Corte de Agua hoy

Motivo
OTROS
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 29
  • Sector 47
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 06 de Febrero, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 07 de Febrero, 1:00 am
Distrito

LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Asociación Rosa de América
  • Urbanización Cooperativa Santa Ligia
  • Urbanización Fundo Infantasy
  • Urbanización Industrial Naranjal
  • Urbanización Industrial Infantasy
  • Urbanización San Eulogio
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 06 de Febrero, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 06 de Febrero, 8:00 pm
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

