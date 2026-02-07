Últimas Noticias
Senamhi advierte que persistencia de las lluvias eleva el riesgo de enfermedades en cultivos andinos y amazónicos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú remarcó la necesidad de intensificar el monitoreo fitosanitario en campo.
El Senamhi recomendó a los agricultores ajustar sus prácticas de manejo agronómico para prevenir enfermedades en los cultivos.

Las lluvias registradas en la región andina y amazónica del país vienen favoreciendo la recuperación y el desarrollo vegetativo y reproductivo de los cultivos; sin embargo, su persistencia por encima de los valores normales durante enero podría incrementar el riesgo de enfermedades agrícolas, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Según el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, la combinación de suelos saturados y altos niveles de humedad relativa genera un microclima propicio para la proliferación y propagación de patógenos, un riesgo que se intensifica cuando estas condiciones se mantienen de forma continua.

Región andina: suelos húmedos y alta humedad ambiental

En la región andina, los reportes de humedad del suelo a 25 centímetros de profundidad en estaciones de Lima, Junín, Cusco y Puno registraron valores entre 21.1 % y 43.3 %. A ello se suma la elevada humedad relativa ambiental observada en estaciones como Payhua (94 %), Usi (86 %), Apata (82 %) y El Mantaro (83 %), factor clave en el desarrollo de enfermedades foliares.

"Destacan los valores altos de humedad en suelo en Rincón de la Cruz (43.3%) y Camacani (34.7%), en Puno, lo que podría generar un entorno propicio para enfermedades radiculares asociadas a patógeno como fusarium, phytophthora y pythium, especialmente en suelos con drenaje limitado. Niveles intermedios en estaciones como El Mantaro (31.3%) y Usi (29.1%), sumados a la alta humedad ambiental, también elevan el riesgo fitosanitario", destacó el Senamhi.

Región amazónica: alertan sobre enfermedades fungosas

En la región amazónica, los valores de humedad del suelo —entre 28 % y 32.5 %— y la humedad relativa ambiental —entre 80 % y 84 %— registrados en estaciones de San Martín han favorecido la proliferación de enfermedades fungosas, como la roya y la antracnosis, ya reportadas en cultivos de café en la localidad de Pacayzapa.

De igual forma, en Yanatile (Cusco) se ha observado la aparición y aumento de manchas irregulares en los cerezos de café, así como manchas foliares asociadas a deficiencia de hierro, síntomas vinculados al incremento de la humedad.

Pronóstico y recomendaciones

El Senamhi indicó que las afectaciones por exceso de humedad podrían incrementarse en los próximos días, debido a la persistencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad prevista en su pronóstico.

Ante este escenario, la institución recomienda mantener operativos los sistemas de drenaje, intensificar el monitoreo fitosanitario en campo y ajustar las prácticas de manejo agronómico de acuerdo con las condiciones de humedad.

