Corte de agua en Lima hoy 17 de agosto: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este domingo, la suspensión del servicio de agua potable en Lima continuará en diversas zonas como parte del mantenimiento programado por Sedapal.Estas labores son clave para modernizar la infraestructura de almacenamiento y mejorar la distribución del recurso hídrico en la ciudad. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones con anticipación para garantizar su abastecimiento y reducir cualquier inconveniente derivado de la interrupción temporal.

Sedapal ha informado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para ofrecer un servicio más eficiente y de mejor calidad a los ciudadanos de Lima y Callao. Durante la jornada del domingo, distintos distritos experimentarán cortes de agua en horarios específicos, por lo que es importante que los residentes consulten el cronograma y administren adecuadamente el agua almacenada. Este esfuerzo busca fortalecer el sistema de distribución y evitar fallas en el suministro a largo plazo.

Para minimizar el impacto de la restricción, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna en los puntos más afectados para garantizar el acceso al agua potable. Asimismo, la entidad insta a la población a mantenerse informada a través de sus redes sociales y su página web, donde se detallan los horarios y distritos comprometidos en esta medida. Se recomienda hacer un uso eficiente del recurso tanto antes como durante la suspensión del servicio para evitar contratiempos.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, domingo 17 de agosto?

Distrito

PACHACAMAC: Corte de Agua hoy

Motivo
MANTENIMIENTO DE CAMARA DE REDUCTORAS DE PRESION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Portada de Manchay III
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 17 de Agosto, 7:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 17 de Agosto, 9:00 am
Distrito

CALLAO: Corte de Agua hoy

Motivo
CORTE DE ENERGIA ELECTRICA NO PROGRAMADA
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 108
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 17 de Agosto, 5:30 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 17 de Agosto, 10:00 am
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Camacho
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 17 de Agosto, 7:04 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 17 de Agosto, 3:00 pm
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

