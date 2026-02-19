Fiscalía ingresó nuevamente a Palacio de Gobierno por investigaciones seguidas contra José Jerí

Un equipo de la Fiscalía de la Nación regresó nuevamente a Palacio de Gobierno para realizar diligencias, en el marco de las investigaciones que se le siguen al expresidente José Jerí por las reuniones extraoficiales con empresarios chinos y las presuntas irregularidades en las contrataciones de mujeres que se reunieron previamente con él.

A bordo de un vehículo de color blanco, los fiscales llegaron alrededor de las 9:00 a.m. e ingresaron a la sede gubernamental por la puerta cercana a la estación Desamparados.

El personal fiscal llegó sin brindar declaraciones a la prensa.

Se trata de la tercera diligencia en Palacio de Gobierno desde que Jerí Oré dejó el cargo.

Y es que ayer, miércoles, un grupo de fiscales y policías también acudió entre la mañana y la tarde a la Casa de Pizarro para recopilar documentación como parte de las pesquisas seguidas contra el expresidente.

En menos de seis meses, el expresidente José Jerí afronta investigaciones preliminares por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal por los citados casos.

Contraloría recopila información

El contralor general de la República, César Aguilar Suriqachi, dijo que se está recopilando información no solo en el Despacho Presidencial, sino en todas las entidades donde estas personas fueron designadas.

“Ya estamos trabajando en esto. Calculo que aproximadamente en unos diez días tengamos un informe básico”, declaró.

Como se recuerda, una investigación periodística denunció que un grupo de jóvenes profesionales logró reunirse con el entonces presidente de la República, José Jerí, en Palacio de Gobierno y, días después de esos encuentros, sus nombres aparecieron vinculados a contratos con diversas entidades del Estado.

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que se trata de al menos cinco mujeres, de entre 29 y 38 años, cuyas visitas al Despacho Presidencial quedaron registradas.

Una de ellas es Ledy Guadalupe Vela Ramírez, ingeniera ambiental y persona cercana al presidente Jerí desde antes de que este asumiera la jefatura del Estado.

El dominical señaló que el 1 de noviembre de 2025, día feriado, Vela ingresó a Palacio de Gobierno a las 6:48 p. m. y permaneció allí casi cinco horas, hasta las 11:56 p. m. Veinte días después obtuvo una orden de servicio en EsSalud por 6 330 soles y, una semana más tarde, el 28 de noviembre, un segundo contrato como locadora FAG en el Ministerio del Ambiente por 11 000 soles, sin haber concluido el primero.

El reporte periodístico identifica otros casos similares. Violeta Emperatriz Beas Otero, quien también registró una visita prolongada al Despacho Presidencial el 1 de noviembre, fue designada el 24 de diciembre de 2025 como secretaria nacional de la Juventud (Senaju) en el Ministerio de Educación.

A ello se suma Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, abogada que ingresó en reiteradas ocasiones a Palacio el 20, 24 y 28 de octubre de 2025 y que, pocos días después (4 de noviembre), recibió una orden de servicio por 11 000 soles en el Despacho Presidencial.

Otro nombre es el de Alicia Alexandra Camargo Leiva, quien acompañó al presidente Jerí en una reunión con el empresario chino Zhihua Yang en la calle Capón, en el centro de Lima. Previamente, el 14 de octubre había visitado el despacho presidencial en horas de la noche y, tres días después, fue contratada como locadora FAG en la Secretaría General de Palacio de Gobierno.