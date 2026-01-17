Corte de agua en Lima hoy 17 de enero: Distritos y horarios afectados

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.

Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.

Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 17 de enero?

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Huaquillay

Urbanización Huaquillay II Etapa

Urbanización Retablo Primera Etapa

Urbanización Retablo Segunda Etapa

Urbanización Retablo Tercera Etapa

Urbanización Retablo

Urbanización Santa Luzmila Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 17 de Enero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 17 de Enero, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación Huertos de La Molina

Urbanización Sol de La Molina - Primera Etapa

Urbanización Sol de La Molina - Segunda Etapa

Urbanización Sol de La Molina - Tercera Etapa

Urbanización Sol de La Molina - Cuarta Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 17 de Enero, 2:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 17 de Enero, 11:50 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo POZO PARALIZADO POR CORTE FLUIDO ELECTRICO Localidades / Áreas afectadas Alameda de la Planicie - Parcela B

Ladera de la Rinconada - Pampa Grande

Lomas de la Planicie

Rincón de la Planicie

Rincón de la Planicie - 2da Etapa

Rinconada de la Planicie

Rinconada - Pampa Grande Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 17 de Enero, 7:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 17 de Enero, 1:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo ROTURA DE TUBERIA MATRIZ Localidades / Áreas afectadas Asociación de Posesión San Francisco - Tablada de Lurín

Comité 8 de Diciembre - Poblado Joven Nueva Esperanza

Nueva Esperanza - Comité 8C

Asociación Nuevo Amanecer - Tablada de Lurín

Poblado Joven Bolívar - Centro de Mejoramiento Tablada San Francisco Lurín

Poblado Joven Nueva Esperanza

Poblado Joven San Francisco - Tablada de Lurín (2da Etapa)

Poblado Joven Tablada de Lurín

Poblado Joven César Vallejo - Ampliación César

Poblado Joven César Vallejo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 17 de Enero, 1:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 17 de Enero, 7:00 am