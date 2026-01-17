Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 17 de enero: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
por Redacción RPP

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.

Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.

Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 17 de enero?

Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Huaquillay
  • Urbanización Huaquillay II Etapa
  • Urbanización Retablo Primera Etapa
  • Urbanización Retablo Segunda Etapa
  • Urbanización Retablo Tercera Etapa
  • Urbanización Retablo
  • Urbanización Santa Luzmila
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 17 de Enero, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 17 de Enero, 8:00 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación Huertos de La Molina
  • Urbanización Sol de La Molina - Primera Etapa
  • Urbanización Sol de La Molina - Segunda Etapa
  • Urbanización Sol de La Molina - Tercera Etapa
  • Urbanización Sol de La Molina - Cuarta Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 17 de Enero, 2:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 17 de Enero, 11:50 pm
Distrito

Motivo
POZO PARALIZADO POR CORTE FLUIDO ELECTRICO
Localidades / Áreas afectadas
  • Alameda de la Planicie - Parcela B
  • Ladera de la Rinconada - Pampa Grande
  • Lomas de la Planicie
  • Rincón de la Planicie
  • Rincón de la Planicie - 2da Etapa
  • Rincón de la Planicie - 2da Etapa
  • Rinconada de la Planicie
  • Rinconada - Pampa Grande
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 17 de Enero, 7:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 17 de Enero, 1:00 pm
Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
ROTURA DE TUBERIA MATRIZ
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación de Posesión San Francisco - Tablada de Lurín
  • Comité 8 de Diciembre - Poblado Joven Nueva Esperanza
  • Nueva Esperanza - Comité 8C
  • Asociación Nuevo Amanecer - Tablada de Lurín
  • Poblado Joven Bolívar - Centro de Mejoramiento Tablada San Francisco Lurín
  • Poblado Joven Nueva Esperanza
  • Poblado Joven San Francisco - Tablada de Lurín (2da Etapa)
  • Poblado Joven Tablada de Lurín
  • Poblado Joven César Vallejo - Ampliación César
  • Poblado Joven César Vallejo
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 17 de Enero, 1:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 17 de Enero, 7:00 am
Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

