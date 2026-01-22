Corte de agua en Lima hoy 22 de enero: Distritos y horarios afectados

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.
A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.
Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 22 de enero?
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS REDES
- Industrial Bahía
- Urbanización La Pólvora
- Urbanización Santa Catalina
- Urbanización Túpac Amaru
Jueves 22 de Enero, 10:00 am
Jueves 22 de Enero, 10:00 pm
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS REDES
- Centro Histórico del Cercado de Lima
- Fundo Oyague
- Santa Beatriz
Jueves 22 de Enero, 12:00 am
Jueves 22 de Enero, 10:00 am
- Cercado de Magdalena
- Urbanización Orbea
- Urbanización Oyague
Jueves 22 de Enero, 10:00 am
Jueves 22 de Enero, 10:00 pm
- Urbanización APV Los Sauces de La Molina
- Urbanización APV Santa Ana II Etapa
- Urbanización Asociación de Propietarios Los Claveles de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Propietarios El Edén
- Urbanización Asociación de Propietarios Las Casuarinas de Carabayllo I Etapa
- Urbanización Asociación de Propietarios Las Casuarinas de Carabayllo II Etapa
- Urbanización Asociación de Propietarios Los Pinos de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Propietarios Residencial San Roque
- Urbanización Asociación de Propietarios Santa Rosa Norte
- Urbanización Asociación de Propietarios Urb El Bulevar de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Propietarios Villa Mercedes de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Propietarios Villa Santa Rosita
- Urbanización Asociación de Propietarios Virgen de Asunción de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Propietarios del Programa de Vivienda Las Margaritas
- Urbanización Asociación de Propietarios El Roble de Caudivilla
- Urbanización Asociación de Vivienda Las Flores de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Vivienda Las Mercedes de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Vivienda Los Portales de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Vivienda Los Sauces
- Urbanización Asociación de Vivienda Los Sauces de La Molina
- Urbanización Asociación de Vivienda Nicanor Arteaga Domínguez
- Urbanización Asociación de Vivienda Residencial El Oasis Dorado de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Vivienda Vista Alegre de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Vivienda Vista Verde I y II Pacífico
- Urbanización Asociación del Programa de Vivienda Santa Ana
- Urbanización Asociación Propietarios Urb Santa Rosa de Carabayllo
- Urbanización Asociación Residencial Las Flores del Norte de Carabayllo
- Urbanización P.V Ampliación Pacayal
- Urbanización P.V Chavín de Huantár I
- Urbanización P.V Chavín de Huantár II
- Urbanización P.V Las Dalias de Carabayllo
- Urbanización P.V El Encanto de Carabayllo
- Urbanización P.V El Rosedal de Santo Domingo
- Urbanización P.V El Rosedal V de Carabayllo
- Urbanización P.V Los Gorriones
- Urbanización P.V Jardines de Carabayllo I
- Urbanización P.V Las Palmeras
- Urbanización P.V Las Lomas de Carabayllo
- Urbanización P.V El Pacayal I
- Urbanización P.V El Paraíso
- Urbanización P.V Los Ángeles de Chillón
- Urbanización P.V Residencial Santa María
- Urbanización P.V El Rosedal de Carabayllo
- Urbanización P.V San Francisco de Carabayllo
- Urbanización P.V San Francisco de Carabayllo II
- Urbanización P.V San Miguel
- Urbanización Urb Carolina I Etapa
- Urbanización Urb Residencial Los Ángeles de Carabayllo
- Urbanización Urb Residencial Las Américas
Jueves 22 de Enero, 12:00 pm
Jueves 22 de Enero, 8:00 pm
- Urbanización Terrazas de Caraponguillo - 3ra Etapa
Jueves 22 de Enero, 8:00 am
Jueves 22 de Enero, 8:00 pm
- San Antonio de Carapongo - 1ra Etapa
- San Antonio de Carapongo - 2da Etapa
- San Antonio de Carapongo - 3ra Etapa
- San Antonio de Carapongo - 4ta Etapa
- San Antonio de Carapongo - 5ta Etapa
- San Antonio de Carapongo - 7ma Etapa
- San Antonio de Carapongo - 8va Etapa
- San Antonio de Carapongo - 9na Etapa
Jueves 22 de Enero, 1:00 pm
Jueves 22 de Enero, 11:50 pm
- Urbanización A.H. Jesús Alberto Páez
- Urbanización A.H. Los Artesanos
- Urbanización APV Ramón Castilla
- Urbanización Coop Huancaray
Jueves 22 de Enero, 7:18 am
Jueves 22 de Enero, 1:00 pm
- Urbanización Cima
- Urbanización Covima
Jueves 22 de Enero, 7:30 am
Jueves 22 de Enero, 3:30 pm
- Cooperativa Los Chancas de Andahuaylas - Primera Etapa
- Cooperativa Los Chancas de Andahuaylas - Segunda Etapa
Jueves 22 de Enero, 6:15 am
Jueves 22 de Enero, 2:15 pm
- Urbanización Los Libertadores
- Urbanización Las Flores de Santa Rosa
Jueves 22 de Enero, 6:01 am
Jueves 22 de Enero, 2:00 pm