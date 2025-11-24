Corte de agua en Lima hoy 24 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 24 de noviembre?

Distrito SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Altos del Nuevo Amanecer

Jazmines de Palao

Kennedy Alto

José Carlos Mariátegui

Santa Rosa I

Santa Rosa II - Cerro La Milla

Señor de los Milagros

Vista Alegre A

Vista Alegre B

José Carlos Mariátegui - APV

Valdiviezo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 24 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 24 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas APV Priale, Ramiro

APV Riva Aguero

Asociación Municipales

Asociación Riva Aguero

Urbanización Pando 8va Etapa

Urbanización Rigel Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 24 de Noviembre, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 24 de Noviembre, 10:00 pm

Distrito SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Casuarinas Sur - 1ra Etapa

Urbanización Casuarinas Sur - 2da Etapa

Urbanización Casuarinas Sur - 3ra Etapa

Urbanización Las Laderas

Urbanización Valle Hermoso Oeste Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 24 de Noviembre, 5:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 24 de Noviembre, 9:00 pm