Corte de agua en Lima hoy 24 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.
Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.
Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 24 de noviembre?
- Altos del Nuevo Amanecer
- Diciembre 12
- Jazmines de Palao
- Kennedy Alto
- José Carlos Mariátegui
- Santa Rosa I
- Santa Rosa II - Cerro La Milla
- Señor de los Milagros
- Vista Alegre A
- Vista Alegre B
- José Carlos Mariátegui - APV
- Valdiviezo
Lunes 24 de Noviembre, 12:00 pm
Lunes 24 de Noviembre, 8:00 pm
- APV Priale, Ramiro
- APV Riva Aguero
- Asociación Municipales
- Asociación Riva Aguero
- Urbanización Pando 8va Etapa
- Urbanización Rigel
Lunes 24 de Noviembre, 10:00 am
Lunes 24 de Noviembre, 10:00 pm
- Urbanización Casuarinas Sur - 1ra Etapa
- Urbanización Casuarinas Sur - 2da Etapa
- Urbanización Casuarinas Sur - 3ra Etapa
- Urbanización Las Laderas
- Urbanización Valle Hermoso Oeste
Lunes 24 de Noviembre, 5:00 am
Lunes 24 de Noviembre, 9:00 pm