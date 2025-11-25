Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 25 de noviembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
por Redacción RPP

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 25 de noviembre?

Distrito

PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Fortaleza Kuelap
  • Urbanización Asociación Chillón
  • Urbanización Asociación de Propietarios y Residenciales Los Jardines de Shangrila
  • Urbanización Asociación de Vivienda Chillón
  • Urbanización Asociación de Vivienda Residencial Los Sauces
  • Urbanización Asociación Haras de Chillón
  • Urbanización Asociación Jardines de Shangrila
  • Urbanización Centro Poblado Tinaja
  • Urbanización Urbanización Residencial La Ensenada
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 25 de Noviembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 25 de Noviembre, 8:00 pm
