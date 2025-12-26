Corte de agua en Lima hoy 26 de diciembre: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 26 de diciembre?

Distrito PUEBLO LIBRE: Corte de Agua hoy Motivo INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA Localidades / Áreas afectadas Cercado de Lima

Los Bambués

Urbanización Bolívar

Urbanización Aduaneros

Urbanización Colmenares

Urbanización Cueva

La Estancia

Urbanización Matzuda

Urbanización Santa María

Urbanización Suta Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 26 de Diciembre, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 26 de Diciembre, 10:00 pm

Distrito CARABAYLLO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas A.H. Aldea, La

A.H. Ampliación El Paraíso

A.H. Ampliación El Cóndor

A.H. Ampliación Hiroshima

A.H. Ángeles, Los

A.H. Comité Ampliación Buena Vista

A.H. Comité Ampliación La Cumbre

A.H. Cóndor, El

A.H. Cumbre del Progreso, La

A.H. Gran Cambio, El

A.H. Hiroshima

A.H. Huascarán, El

A.H. Juan Pablo II

A.H. Juan Pablo II Comité Vecinal

A.H. 28 de Julio

A.H. Keiko Sofía Fujimori

A.H. Luz Divina

A.H. 20 de Marzo

A.H. 30 de Mayo

A.H. Monseñor Arnulfo Romero

A.H. Noriega, Carlos

A.H. Nuevo Carabayllo

A.H. Paraíso, El

A.H. Progreso Alto Horizontes IV Sec- Ampl Miguel Grau

A.H. Progreso Cmte Ampliación Nueva Juventud 4to Sector

A.H. Progreso III Sect- Ampliación Comité 38-B, El

A.H. Progreso III Sect- Vista Alegre- Comité N° 38

A.H. Progreso III Sector - Comité 43-A, El

A.H. Progreso III Sector - Comité N° 31, El

A.H. Progreso III Sector - Comité N° 39, El

A.H. Progreso III Sector - Comité N° 39A, El

A.H. Progreso III Sector - Comité N° 41, El

A.H. Progreso III Sector - Comité N° 43, El

A.H. Progreso IV Sect- Ampliación Comité N° 36B, El

A.H. Progreso IV Sect- Ampliación Comité N° 36, El

A.H. Progreso IV Sector - Comité N° 30, El

A.H. Progreso IV Sector - Comité N° 31, El

A.H. Progreso IV Sector - Comité N° 32, El

A.H. Progreso IV Sector - Comité N° 32A, El

A.H. Progreso IV Sector - Comité N° 33, El

A.H. Progreso IV Sector Comité N° 40, El

A.H. Progreso IV Sector Comité Vecinal N° 39

A.H. Progreso IV Sector - Cmte Vec N° 36A Ampliación, El

A.H. Progreso IV Sector - Cmte Vecinal 32B, El

A.H. Progreso IV Sector - Comité N° 34, El

A.H. Progreso V Sect- Ampliación Hiroshima, El

A.H. Rosales, Los

A.H. Santa Rosa de Lima

A.H. Sol Naciente I

A.H. Sol Naciente II

A.H. Su Majestad Hiroito

A.H. Villa San Antonio

A.H. Villa San Antonio II

A.G.R.U. Familiar El Puquio

P.I. Pueblos Unidos P.E. Desarrollo - Sec Michel Loloy Guzmán

P.I. Pueblos Unidos P.E. Desarrollo - Sec 22 de Marzo

P.I. Pueblos Unidos P.E. Desarrollo - Sec Miguel Grau

P.I. Pueblos Unidos P.E. Desarrollo - Sec Nueva Aurora Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 26 de Diciembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 26 de Diciembre, 8:00 pm