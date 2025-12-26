Corte de agua en Lima hoy 26 de diciembre: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 26 de diciembre?
INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA
- Cercado de Lima
- Los Bambués
- Urbanización Bolívar
- Urbanización Aduaneros
- Urbanización Colmenares
- Urbanización Cueva
- La Estancia
- Urbanización Matzuda
- Urbanización Santa María
- Urbanización Suta
Viernes 26 de Diciembre, 10:00 am
Viernes 26 de Diciembre, 10:00 pm
INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA
- Asociación Artesanos
- Cercado
- Urbanización Colmenares
- Las Flores
- Urbanización Fundo Orbea
Viernes 26 de Diciembre, 10:00 am
Viernes 26 de Diciembre, 10:00 pm
- A.H. Aldea, La
- A.H. Ampliación El Paraíso
- A.H. Ampliación El Cóndor
- A.H. Ampliación Hiroshima
- A.H. Ángeles, Los
- A.H. Comité Ampliación Buena Vista
- A.H. Comité Ampliación La Cumbre
- A.H. Cóndor, El
- A.H. Cumbre del Progreso, La
- A.H. Gran Cambio, El
- A.H. Hiroshima
- A.H. Huascarán, El
- A.H. Juan Pablo II
- A.H. Juan Pablo II Comité Vecinal
- A.H. 28 de Julio
- A.H. Keiko Sofía Fujimori
- A.H. Luz Divina
- A.H. 20 de Marzo
- A.H. 30 de Mayo
- A.H. Monseñor Arnulfo Romero
- A.H. Noriega, Carlos
- A.H. Nuevo Carabayllo
- A.H. Paraíso, El
- A.H. Progreso Alto Horizontes IV Sec- Ampl Miguel Grau
- A.H. Progreso Cmte Ampliación Nueva Juventud 4to Sector
- A.H. Progreso III Sect- Ampliación Comité 38-B, El
- A.H. Progreso III Sect- Vista Alegre- Comité N° 38
- A.H. Progreso III Sector - Comité 43-A, El
- A.H. Progreso III Sector - Comité N° 31, El
- A.H. Progreso III Sector - Comité N° 39, El
- A.H. Progreso III Sector - Comité N° 39A, El
- A.H. Progreso III Sector - Comité N° 41, El
- A.H. Progreso III Sector - Comité N° 43, El
- A.H. Progreso IV Sect- Ampliación Comité N° 36B, El
- A.H. Progreso IV Sect- Ampliación Comité N° 36, El
- A.H. Progreso IV Sector - Comité N° 30, El
- A.H. Progreso IV Sector - Comité N° 31, El
- A.H. Progreso IV Sector - Comité N° 32, El
- A.H. Progreso IV Sector - Comité N° 32A, El
- A.H. Progreso IV Sector - Comité N° 33, El
- A.H. Progreso IV Sector Comité N° 40, El
- A.H. Progreso IV Sector Comité Vecinal N° 39
- A.H. Progreso IV Sector - Cmte Vec N° 36A Ampliación, El
- A.H. Progreso IV Sector - Cmte Vecinal 32B, El
- A.H. Progreso IV Sector - Comité N° 34, El
- A.H. Progreso V Sect- Ampliación Hiroshima, El
- A.H. Rosales, Los
- A.H. Santa Rosa de Lima
- A.H. Sol Naciente I
- A.H. Sol Naciente II
- A.H. Su Majestad Hiroito
- A.H. Villa San Antonio
- A.H. Villa San Antonio II
- A.G.R.U. Familiar El Puquio
- P.I. Pueblos Unidos P.E. Desarrollo - Sec Michel Loloy Guzmán
- P.I. Pueblos Unidos P.E. Desarrollo - Sec 22 de Marzo
- P.I. Pueblos Unidos P.E. Desarrollo - Sec Miguel Grau
- P.I. Pueblos Unidos P.E. Desarrollo - Sec Nueva Aurora
Viernes 26 de Diciembre, 12:00 pm
Viernes 26 de Diciembre, 8:00 pm