Corte de agua en Lima hoy 27 de enero: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.
Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.
Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 27 de enero?
- Las Delicias
- El Palomar
- Los Rosales
- Asociación de Vivienda Familiar Viña de Carmen, Santa Ana de Carabayllo
- Asociación de Propietarios Villa El Carmen de Carabayllo
- Asociación de Vivienda Los Ángeles del Naranjal
- Asociación de Vivienda Viña El Carmen
- Asociación Fundo Villa Santa Rosa
- Bello Horizonte
Martes 27 de Enero, 12:00 pm
Martes 27 de Enero, 8:00 pm
- Urbanización 1ra Etapa Ampl. 1 de Noviembre
- Urbanización Asociación de Habitantes Belén
- Urbanización Bello Horizonte II Etapa
- Urbanización Bello Horizonte III Etapa
- Urbanización Las Casuarinas
- Urbanización Las Lomas de San Felipe
- Urbanización 1 de Noviembre
- Urbanización Primavera y Manco Inca 11 y 12
- Urbanización La Primavera
- Urbanización Las Primaveras
- Urbanización Vista Hermosa
- Urbanización Asociación de Vivienda Los Ángeles del Naranjal
Martes 27 de Enero, 12:00 pm
Martes 27 de Enero, 8:00 pm
- Urbanización San Juan Bautista
- Urbanización Los Linares Rojas (Parcela C, Cabo Gral. Juan)
- Urbanización Ciudad de Lima
- Urbanización Alameda del Pinar I Etapa
- Urbanización El Álamo
- Urbanización Pinar Parcela C II Etapa
- Urbanización El Pinar
Martes 27 de Enero, 12:00 pm
Martes 27 de Enero, 8:00 pm