El verano golpea fuerte: ola de calor y alta radiación UV continuarán en Lima y toda la costa hasta el 28 de enero

Las altas temperaturas continuarán por lo menos hasta el 28 de enero. | Fuente: RPP

El verano no da tregua. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la ola de calor y los altos niveles de radiación ultravioleta continuarán en Lima y en gran parte de la costa por lo menos hasta el miércoles, 28 de enero.

A través de su página oficial, el organismo publicó una extensión de la alerta naranja que emitió la semana pasada, advirtiendo sobre el incremento de la temperatura diurna en la costa, “de moderada a fuerte intensidad”.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde”, refirió el ente estatal.

Según los pronósticos del Senamhi, para este martes, 27 de enero, se prevén temperaturas máximas entre 31 °C y 36 °C en la costa norte, entre 27 °C y 34 °C en la costa centro, en Lima Metropolitana entre 27 °C y 31 °C y valores entre 27 °C y 33 °C en la costa sur.

En tanto, para el miércoles, 28 de enero, se estiman temperaturas máximas entre 31 °C y 37 °C en la costa norte, entre 27 °C y 33 °C en la costa centro, en Lima Metropolitana entre 27 °C y 30 °C y valores entre 29 °C y 32 °C en la costa sur.

Cabe mencionar que no solo se están registrando altas temperaturas, sino también elevados niveles de radiación ultravioleta (UV), por lo que se exhorta a la población tomar las precauciones debidas.

De hecho, según el Senamhi, en la víspera, Lima registró niveles de radiación ultravioleta “extremadamente altos”, situación que podría repetirse en el marco de la alerta naranja en vigor.



Aumento de la temperatura del mar

En diálogo con RPP, la ingeniera Raquel Loayza, especialista del Senamhi, indicó que Lima Metropolitana está soportando un incremento de temperaturas desde “aproximadamente hace diez días”.

En ese sentido, remarcó que un factor que influye en las condiciones climáticas de la costa peruana es el incremento de la temperatura del mar en nuestro litoral, que -dijo- se encuentra hasta dos grados “por encima de lo normal”.

“Hemos estado anteriormente con una anomalía, una anomalía negativa (baja temperatura); pero a partir del 10 de enero esto se fue incrementando y, al momento, estamos así, como se puede ver: color naranja, que significa cálido frente a nuestra costa, sobre todo la costa central”, manifestó.

Según la experta, debido a este incremento sostenido en la temperatura del mar, el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) cambió de “no activo” a “vigilancia” su estatus de monitoreo de este evento en la costa peruana.

