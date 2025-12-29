Corte de agua en Lima hoy 29 de diciembre: Distritos y horarios afectados

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 29 de diciembre?

Distrito SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Ciudad de Huertizacion de San Miguel

Urbanización C.H. Tello, Julio César Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 29 de Diciembre, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 29 de Diciembre, 10:00 pm

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Brisas del Norte

Buenos Aires

Florida

Girasoles

Hijos de Lamud

Hijos de Lamud II Etapa

Hijos de Luya Primera Etapa

Hijos de Luya Tercera Etapa

Keyko Sofía

Libertad

Lomas de Zapallal - Sector B

Nuevo Progreso

Proyecto Integral Zapallal A - Sector Lomas Zapallal

Proyecto Integral Zapallal Alto

Setiembre 23

Señor de los Milagros

Zorzales

El Mirador de la Loma Zapallal - Asociación de Pobladores

15 de Setiembre de Copacabana - Asociación de Vivienda

El Dorado - Asociación

Buen Progreso - Población Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 29 de Diciembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 29 de Diciembre, 8:00 pm

Distrito LIMA (CERCADO): Corte de Agua hoy Motivo INSTALACION DE GRIFOS CONTRA INCENDIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Área de la Vivienda Vigil, Sargento Andrés

Urbanización Conjunto Residencial Álamos, Los

Urbanización Cercado

Urbanización Zona Industrial Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 29 de Diciembre, 12:24 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 29 de Diciembre, 10:00 am