Corte de agua en Lima hoy 30 de diciembre: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 30 de diciembre?

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Alborada 1ra Etapa

Alborada 2da Etapa

Los Vencedores

Villa Canaan

Vista Alegre de Zapallal

Asociación de Vivienda Leconna - Leoncio Prado Oeste

Asociación de Vivienda Leoncio Prado

Asociación de Vivienda Leoncio Prado Oeste

Asociación de Vivienda Oasis

Asociación Propietarios Loteamiento Semi Rústico Leoncio Prado Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 30 de Diciembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 30 de Diciembre, 8:00 pm

Distrito LIMA (CERCADO): Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización C.H. Palomino

Urbanización C.R. Bancario

Urbanización Urb. Pando, 3ra Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 30 de Diciembre, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 30 de Diciembre, 10:00 pm

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Alborada

Urbanización Andes del Perú

Urbanización Raymondi, Antonio

Urbanización Santa Rosa

Urbanización Schenone, Miriam

Urbanización Tiwinza

Urbanización Valer, Juan

Urbanización Agrupación Familiar Señor de los Milagros de la Mz. I

Urbanización APV Las Delicias

Urbanización APV San Agustín

Urbanización APV Vicentelo

Urbanización Asociación Los Alisos

Urbanización Asociación Bastidas, Micaela

Urbanización Asociación El Caliche

Urbanización Asociación Habilitación Urbana Residencial Puente Piedra

Urbanización Asociación Propietarios Tarapacá

Urbanización Asociación Propietarios El Paraíso

Urbanización Asociación Propietarios Pasaje San Miguel

Urbanización Asociación Santa Clara

Urbanización Asociación Señor de los Milagros

Urbanización Asociación Vallejo, César

Urbanización Asociación Villa Gramadal

Urbanización Asociación Villa Primavera

Urbanización Asociación Vivienda San Pedro de Puente Piedra

Urbanización CPR Los Ángeles

Urbanización CPR El Caliche

Urbanización CPR Las Higueras

Urbanización Cooperativa Belaúnde, Víctor A.

Urbanización PJ Los Gramadales Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 30 de Diciembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 30 de Diciembre, 8:00 pm