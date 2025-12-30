Corte de agua en Lima hoy 30 de diciembre: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.
Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.
Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 30 de diciembre?
- Alborada 1ra Etapa
- Alborada 2da Etapa
- Los Vencedores
- Villa Canaan
- Vista Alegre de Zapallal
- Asociación de Vivienda Leconna - Leoncio Prado Oeste
- Asociación de Vivienda Leoncio Prado
- Asociación de Vivienda Leoncio Prado Oeste
- Asociación de Vivienda Oasis
- Asociación Propietarios Loteamiento Semi Rústico Leoncio Prado
Martes 30 de Diciembre, 12:00 pm
Martes 30 de Diciembre, 8:00 pm
- Urbanización C.H. Palomino
- Urbanización C.R. Bancario
- Urbanización Urb. Pando, 3ra Etapa
Martes 30 de Diciembre, 10:00 am
Martes 30 de Diciembre, 10:00 pm
- Urbanización Alborada
- Urbanización Andes del Perú
- Urbanización Raymondi, Antonio
- Urbanización Santa Rosa
- Urbanización Schenone, Miriam
- Urbanización Tiwinza
- Urbanización Valer, Juan
- Urbanización Agrupación Familiar Señor de los Milagros de la Mz. I
- Urbanización APV Las Delicias
- Urbanización APV San Agustín
- Urbanización APV Vicentelo
- Urbanización Asociación Los Alisos
- Urbanización Asociación Bastidas, Micaela
- Urbanización Asociación El Caliche
- Urbanización Asociación Habilitación Urbana Residencial Puente Piedra
- Urbanización Asociación Propietarios Tarapacá
- Urbanización Asociación Propietarios El Paraíso
- Urbanización Asociación Propietarios Pasaje San Miguel
- Urbanización Asociación Santa Clara
- Urbanización Asociación Señor de los Milagros
- Urbanización Asociación Vallejo, César
- Urbanización Asociación Villa Gramadal
- Urbanización Asociación Villa Primavera
- Urbanización Asociación Vivienda San Pedro de Puente Piedra
- Urbanización CPR Los Ángeles
- Urbanización CPR El Caliche
- Urbanización CPR Las Higueras
- Urbanización Cooperativa Belaúnde, Víctor A.
- Urbanización PJ Los Gramadales
Martes 30 de Diciembre, 12:00 pm
Martes 30 de Diciembre, 8:00 pm