Revelan de qué murió Camryn Magness, cantante que abría las giras de One Direction: un factor pudo evitar la tragedia

Camryn Magness, la cantante que con frecuencia abría los conciertos de los grupos One Direction y Fifth Harmony, falleció el pasado 5 de diciembre, luego de sufrir un accidente en scooter eléctrico mientras se trasladaba por calles de Miami, en Estados Unidos.

Según un informe policial que dio a conocer TMZ, la artista se desplazaba en el vehículo con su pareja, Christian Name, cuando un hombre se cruzó repentinamente en su trayectoria, provocando un fuerte impacto que los hizo caer a la pista. Camryn fue trasladada al Jackson Memorial Hospital, pero no sobrevivió pese a los esfuerzos médicos.

De acuerdo con el reporte, el hombre que se atravesó frente al scooter sufrió lesiones en la cabeza que no pusieron en riesgo su vida, mientras que Christian resultó ileso.

Las autoridades indicaron que inspeccionaron el lugar del accidente y detectaron que había obras en curso que obligaban a los peatones a "usar el carril adyacente para bicicletas en lugar de la acera para atravesar la zona".

¿De qué murió Camryn Magness?

A poco de cumplirse tres meses de la trágica muerte de Camryn Magness, las autoridades lograron determinar con exactitud la causa de su fallecimiento. La artista, que tenía apenas 26 años, murió debido a una hemorragia interna, según reportó el citado medio estadounidense con base en información policial.

El informe también señala que ni ella ni su pareja llevaban casco al momento del accidente; aunque él resultó ileso, la cantante no corrió la misma suerte.

¿Quién fue Camryn Magness?

Camryn Betsy Magness alcanzó popularidad con su canción Wait and See. Su interés por la música comenzó a los ocho años, cuando envió una maqueta al representante Jeff Pringle, quien decidió trabajar con ella. Desde entonces inició su formación artística profesional que la llevó a participar en giras musicales.

En 2010 abrió conciertos de Greyson Chance y Cody Simpson durante una gira conjunta, y posteriormente volvió a acompañar a Chance en presentaciones posteriores.

Su mayor exposición internacional llegó en 2012, cuando se sumó como acto de apertura a la gira Up All Night de One Direction. Al año siguiente repitió participación en el tour Take Me Home. En 2016 regresó a escenarios como telonera de Fifth Harmony durante su gira 7/27.