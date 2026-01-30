Corte de agua en Lima hoy 30 de enero: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 30 de enero?

Distrito LA VICTORIA: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Carmen Alto

Urbanización Cercado

Urbanización Cooperativa 25 de Diciembre

Urbanización Cooperativa Tradiciones Peruanas

Urbanización Tres Marías Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 30 de Enero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 30 de Enero, 10:00 pm

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Huaquillay Huaquillay I Etapa El Parral Los Viñedos de Carabayllo II Etapa Los Viñedos de Carabayllo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 30 de Enero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 30 de Enero, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación CasCajal

Urbanización Portada del Sol de La Molina - 1ra Etapa

Urbanización Valle de La Molina (ASPOVILM) Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 30 de Enero, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 30 de Enero, 11:50 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Huaycán - Zona G

Urbanización Huaycán - Zona I

Urbanización Huaycán - Zona J

Urbanización Huaycán - Zona K

Urbanización Huaycán - Zona M

Urbanización Huaycán - Zona R

Urbanización Huaycán - Zona V

Urbanización Huaycán - Zona X Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 30 de Enero, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 30 de Enero, 8:00 pm