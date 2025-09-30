Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Corte de agua en Lima hoy 30 de septiembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 30 de septiembre?

Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Asociación de Habitantes Integración Solidaridad, Sector Los Portal
  • Urbanización Agrupación Cristo Mueve Montañas
  • Urbanización Agrupación El Progreso
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 30 de Septiembre, 9:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 30 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

LIMA (CERCADO): Corte de Agua hoy

Motivo
OTROS
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 14
  • Sector 31
  • Sector 32
  • Sector 33
  • Sector 34
  • Sector 36
  • Sector 42
  • Sector 43
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 30 de Septiembre, 10:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 01 de Octubre, 10:00 am
Distrito

CALLAO: Corte de Agua hoy

Motivo
OTROS
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 100
  • Sector 101
  • Sector 102
  • Sector 103
  • Sector 104
  • Sector 105
  • Sector 106
  • Sector 107
  • Sector 108
  • Sector 109
  • Sector 110
  • Sector 37
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 30 de Septiembre, 10:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 01 de Octubre, 10:00 am
Distrito

CHORRILLOS: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Matellini
  • Urbanización Paseo de la República
  • Urbanización Santa María de Villa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 30 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 30 de Septiembre, 11:00 pm
Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización P.J. Tablada de Lurín
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 30 de Septiembre, 1:05 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 30 de Septiembre, 8:00 am
Informes RPP

Día Mundial del Turismo: un sector que crece, pero no logra superar las cifras prepandemia en el Perú

Este 27 de setiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. En el Perú, esta actividad representa uno de los motores más importantes del empleo y la economía, pero aún enfrenta retos para recuperar las cifras antes de la COVID. ¿Cuáles son? Conoce los detalles en el siguiente informe de Geraldine Hernández.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA