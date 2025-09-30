Corte de agua en Lima hoy 30 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 30 de septiembre?

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación de Habitantes Integración Solidaridad, Sector Los Portal

Urbanización Agrupación Cristo Mueve Montañas

Urbanización Agrupación El Progreso Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 30 de Septiembre, 9:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 30 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito LIMA (CERCADO): Corte de Agua hoy Motivo OTROS Localidades / Áreas afectadas Sector 14

Sector 31

Sector 32

Sector 33

Sector 34

Sector 36

Sector 42

Sector 43 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 30 de Septiembre, 10:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 01 de Octubre, 10:00 am

Distrito CALLAO: Corte de Agua hoy Motivo OTROS Localidades / Áreas afectadas Sector 100

Sector 101

Sector 102

Sector 103

Sector 104

Sector 105

Sector 106

Sector 107

Sector 108

Sector 109

Sector 110

Sector 37 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 30 de Septiembre, 10:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 01 de Octubre, 10:00 am

Distrito CHORRILLOS: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Matellini

Urbanización Paseo de la República

Urbanización Santa María de Villa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 30 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 30 de Septiembre, 11:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización P.J. Tablada de Lurín Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 30 de Septiembre, 1:05 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 30 de Septiembre, 8:00 am